EU amplía acusación contra los hermanos Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acusación ampliada contra los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como La Rana y Aquiles, respectivamente, por delitos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones, ambos son considerados operadores clave del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde donde controlaban el corredor de narcóticos hacia el sur de California.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por el fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, acompañado por miembros del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante la conferencia, se informó que el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o a la culpabilidad de cada uno de los hermanos. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y reforzar la presión internacional sobre los fugitivos.

Antecedentes de los hermanos Arzate

Los hermanos Arzate García ya habían sido acusados en 2014 por delitos de narcotráfico, pero desde entonces permanecen prófugos de las autoridades estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, son los encargados de la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa, con un papel central en la logística de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El fiscal Gordon subrayó que, con el paso de los años, La Rana ha adquirido un rol más relevante dentro de la organización criminal, convirtiéndose en “uno de los traficantes y ejecutores más prolíficos del cártel”.

La acusación contra René Arzate, alias La Rana, incluye delitos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, crimen organizado, tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana, además de lavado de dinero. Su hermano Alfonso, alias Aquiles, también enfrenta cargos por narcotráfico y conspiración criminal.