Llega a Oaxaca cuerpo de elemento de la Guardia Nacional que murió tras operativo contra 'El Mencho' 

La familia Sánchez Espinoza recibió esta madrugada el cuerpo de Miguel Ángel, sargento segundo de la Guardia Nacional (GN), en la comunidad de Ensenada de la Ventosa, municipio de Salina Cruz, quien murió durante los enfrentamientos registrados el domingo pasado en el estado de Jalisco tras el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Tras cuatro días de espera, un grupo especial de elementos de la Guardia Nacional arribó a la población de la región del Istmo de Tehuantepec con los restos mortales del oficial caído, donde lo recibió su madre, Rosa y su viuda, familiares cercanos y amistades, en medio de profunda tristeza.

El cuerpo de Miguel ya está en la zona mareña, para reencontrarse con quienes lo amaron, principalmente con su hijo de siete años, donde disfrutaron jugando en el mar, en temporadas de vacaciones.

La señora Rosa pidió a los elementos y compañeros de su hijo dejarlo en casa y cancelar el homenaje de cuerpo presente programado en las instalaciones de las fuerzas federales.

Con llanto en sus ojos, les solicitó cancelar cualquier evento y dejarlo en casa, donde la familia, amigos y vecinos habrán de velarlo, y después sepultarlo. De tal forma que la petición fue atendida, por lo que los uniformados se retiraron tras expresar sus condolencias.

En lo que se refiere al cuerpo de Ever Torres, un soldado del Ejército mexicano originario de Loma Bonita, región de la Cuenca del Papaloapan, segundo oaxaqueño que perdió la vida en un operativo en Jalisco tras el abatimiento del líder del cártel de Jalisco, se espera que en esta jornada también llegue a su lugar de origen.

Ambos oaxaqueños serán recordados como héroes en sus comunidades.

vjcm