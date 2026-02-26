U.S. Polo Assn., patrocinador oficial de indumentaria de la Dubai Polo Gold Cup 2026 por tercer año

En su tercer año consecutivo apoyando el prestigioso torneo, U.S. Polo Assn. proporcionó camisetas técnicas personalizadas a los equipos participantes, indumentaria para el personal del evento y premios exclusivos para los finalistas. Los espectadores también participaron en la emoción durante el tradicional divot stomp con el reparto especial de gorras U.S. Polo Assn., añadiendo un momento festivo para los aficionados durante la competición de dos semanas en los EAU.

La final de la Dubai Polo Gold Cup 2026 ofreció un electrizante enfrentamiento entre jugadores de renombre mundial, en el que Dubai Wolves by Thera derrotó al vigente campeón, UAE Polo Team, por 11-8 para alzarse con el codiciado trofeo.

Los equipos estuvieron integrados por Habtoor Al Habtoor, Cesar Crespo, Félix Esain y Santiago Laborde en el equipo Dubai Wolves by Thera; y por Su Alteza Sheikha Maitha Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Salvador Jauretche, Lucas Monteverde Jr. y Rosendo Torreguitar en el UAE Polo Team. Félix Esain, de Dubai Wolves by Thera, fue nombrado Jugador Más Valioso por su destacada actuación, mientras que Only Caravina, también montado por Esain, obtuvo el premio al Mejor Pony en Juego, subrayando el excepcional nivel atlético que define este torneo.

"La continua colaboración de U.S. Polo Assn. con la Dubai Polo Gold Cup como Patrocinador Oficial de Indumentaria y Camisetas refleja quiénes somos como marca deportiva global", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa en todo el mundo la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "Apoyar el principal torneo de alto hándicap de los EAU permite a nuestra marca interactuar directamente con la sólida comunidad de polo en uno de nuestros mercados de crecimiento más importantes, al tiempo que refuerza la credibilidad y autenticidad que definen a U.S. Polo Assn."

Como uno de los principales destinos para el deporte del polo en Oriente Medio, Dubái es un mercado estratégico para U.S. Polo Assn., que continúa ampliando su red minorista en los EAU. Con una presencia sólida y en expansión en la región y nuevas aperturas de tiendas previstas en los próximos años, la vinculación de la marca con la Dubai Polo Gold Cup subraya sus auténticos lazos con el deporte y fortalece la conexión con los consumidores en un mercado global clave.

Fundada en 2009 por Mohammed Al Habtoor bajo el patrocinio de Su Alteza Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicegobernador de Dubái, la Dubai Polo Gold Cup se ha convertido en el principal torneo de polo de alto hándicap de los EAU y en una piedra angular del calendario deportivo internacional de la región. Celebrado anualmente en el Al Habtoor Polo Club, el evento atrae a jugadores de élite, invitados distinguidos y aficionados al deporte de todo el mundo a uno de los recintos ecuestres más emblemáticos de la región.

La Dubai Polo Gold Cup volvió a combinar competición de clase mundial con la hospitalidad característica de Dubái, ofreciendo a los invitados una experiencia inmersiva que fusiona deporte y estilo de vida, reflejando la elegancia y la energía de los EAU.