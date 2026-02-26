Hidalgo registra 11 casos de sarampión en 2026; confirman dos nuevos contagios

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó este jueves la detección de dos nuevos casos de sarampión en la entidad, con lo que el total acumulado en lo que va del año asciende a 11 contagios.

Los pacientes son hombres adultos: uno de 28 años, originario de Tula de Allende, y otro de 30 años, residente de Tlaxcoapan. Ambos se encuentran bajo supervisión médica y seguimiento epidemiológico.

Las autoridades indicaron que se mantienen activas las medidas de contención, que incluyen el cerco epidemiológico, la identificación y monitoreo de contactos, así como la implementación de acciones preventivas en las áreas donde se registraron los casos.

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de revisar la Cartilla Nacional de Vacunación y completar el esquema de la vacuna triple viral (SRP), disponible de manera gratuita en centros de salud, hospitales públicos y módulos itinerantes distribuidos en la entidad.

Asimismo, se recomendó acudir de inmediato a la unidad médica más cercana ante la presencia de síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis o secreción nasal, evitando la automedicación.

El organismo enfatizó que mantener altas coberturas de vacunación es fundamental para contener el brote y proteger la salud pública en Hidalgo.

