Suman 8 detenidos por quema de autos y otros ilícitos; ponen de pretexto a 'El Mencho'

Videos de cámaras de seguridad captaron la quema de un vehículo color rojo en la colonia Las Alamedas en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, en la misma zona y el mismo día se supo que algunos sujetos quemaron dos tiendas de conveniencia lanzándoles bombas molotov, todo como pretexto por la muerte de Nemesio Oseguera alias ‘El Mencho’.

Desde el pasado domingo 22 de febrero, la violencia aumentó en algunas zonas con quema de vehículos y otros ilícitos, de esto se desprende al menos ocho detenidos, que según fuentes del periodista Carlos Jiménez, los sujetos han señalado que ‘son mandados por el CJNG’.

Quemaron una motoneta

Columna densa de humo negro

Uno de los casos es el de la quema de una motocicleta Italika al norte de la Ciudad de México, ocurrió en el perímetro de la alcaldía Gustavo A Madero, la misma fuente señala que en realidad el sujeto que mandó quemarla fue un narcomenudista apodado ‘El Chore’, presuntamente fue ese sujeto quien mandó a tres de su banda a cometer el ilícito y decir que lo hacían a nombre del cártel, pero los dos jóvenes y la mujer que los acompañaba fueron detenidos cuando intetaban huir en un moto taxi.

Querían quemar camión en Tlalpan

Un caso más se dio la sur de la Ciudad de México, sobre la México-Cuernavaca en el perímetro de la alcaldía Tlalpan, ahí sujetos enviados por un delincuente apodado ‘El Güero’ trataron de quemar un autobús de pasajeros, pero se les frustró su plan, solo quemaron un automóvil negro que un día antes habían usado en una balacera.

Queman tienda

En ese caso los sujetos también fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En la CDMX la seguridad está garantizada ha reiterado desde el domingo pasado el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

