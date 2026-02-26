Se registra David Colmenares para reelegirse en la ASF

En el penúltimo día de registro para participar en la selección para encabezar la Auditoría Superior de la Federación en los próximos ocho años, acudió a inscribirse como aspirante a la reelección el actual titular, David Colmenares Páramo.

El proceso es responsabilidad de la Cámara de Diputados, donde ya se acumula una lista de 25 prospectos hasta ahora.

De esta manera, el responsable de la fiscalización de los recursos desde 2018, busca continuar en el cargo, por el que también competirán la actual fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, y el exauditor de gasto federalizado Emilio Barriga.

Este jueves también asistió a inscribirse una exfuncionaria de la ASF y crítica de la gestión de Colmenares Páramo, Muna Dora Buchaín.

La titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos, también se registró en pasados días en la Cámara de Diputados como candidata a la titularidad de la ASF.

También se inscribió como aspirante a ese cargo Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La próxima semana, la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados deberá revisar la documentación y perfiles de los aspirantes para determinar una primera lista de finalistas que pasarían a la fase de entrevista.

