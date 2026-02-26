Reforma electoral no nació muerta: Sheinbaum; lista de 'pluris' no es negociable, advierte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su iniciativa de reforma electoral no nació muerta, al considerar que cumplió con la demanda ciudadana.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su propuesta de reforma constitucional ante la negativa y críticas de legisladores del Partido del Trabajo (PY) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como las de la exdirigente de Morena, ahora como senadora del PT, Yeidckol Polevnsky.

-“¿No considera que es una reforma que nació muerta?”, se le consultó.

-“No, porque ¿Qué va a decir la gente? Pues la presidenta cumplió. La presidenta cumplió. Si no lo aprueban algunos partidos, pues es porque quieren seguir manteniendo sus listas. Es eso. Pero la gente va a reconocer, que no fui a negociar cualquier cosa con el afán de tener una reforma electoral. No, fui a negociar lo que pide la gente”, respondió.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que su iniciativa pretenda regresar a un partido único. Enfatizó que la población demanda la eliminación de las listas de plurinominales y disminuir los gastos de los partidos, campañas y órganos electorales.

Claudia Sheinbaum señaló que los partidos políticos “no son un fin, sino un instrumento de representación de sectores de la sociedad”, por lo que quitar las listas de plurinominales significa quitar a las élites de los partidos políticos. La mandataria federal enfatizó que no se negociará en su propuesta de reforma electoral mantener las listas de representación proporcional

“Si no se aprueba la reforma, porque hay partidos que quieren seguir manteniendo a un partido político como fin en sí mismo y no como un instrumento de representación de un sector de la sociedad, pues la gente lo va a ver”, advirtió.

Ante el riesgo de un quiebre en la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, la mandataria federal respondió que es tarea del partido oficial las negociaciones para el 2027.

