Cae ‘El Lexus’, líder de célula criminal ligada al Cártel del Golfo

Elementos del Ejército detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Antonio Guadalupe ‘N’, ‘El Lexus’, señalado como líder de una célula criminal denominada Operativa Ranger, ligada al grupo 'Los Ciclones', ligado al Cártel del Golfo.

La detención de ‘El Lexus’ se logró tras un operativo realizado en Matamoros, Tamaulipas, donde desde la mañana se ha reportado movilización de fuerzas armadas y helicópteros.

Autoridades federales informaron que en total fueron detenidos 9 integrantes de la 'Operativa Ranger', a quienes se les aseguraron armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército como fusiles Barret Cal. 50., lanza cohetes, granadas, cargadores, cartuchos, poncha llantas, equipo táctico, equipo telefónico y vehículos.

Una fuente militar indicó que el operativo fue realizado por elementos de un grupo especial que partió de la Ciudad de México, con llegada inicial a Reynosa, para posteriormente trasladarse a Matamoros y concretar la acción.

¿Quién es ‘El Lexus’?

De acuerdo con autoridades federales, Antonio Guadalupe ‘N’ y la ‘Operativa Ranger’ eran los encargados de proporcionar seguridad a José Alfredo ‘N’, ‘El Contador0, jefe de la facción de ‘Los Ciclones’ del Cártel del Golfo.

Además, son señalados de cometer extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y de drogas en México y Estados Unidos desde Matamoros, Tamaulipas.

'El Lexus' figura en una lista de objetivos del gobierno de Estados Unidos, por sus actividades criminales.

Operativo en ejido Sandoval

Habitantes del ejido Sandoval, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, fueron despertados este jueves por el ruido de los rotores de un helicóptero del Ejército Mexicano, mientras que por tierra un grupo de elementos de fuerza arribaba al lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por los propios habitantes, los hechos comenzaron alrededor de las 05:30 horas con la llegada de patrullas y el helicóptero, que durante la mañana se observó descender y sobrevolar la zona.

Tras darse a conocer el despliegue, las autoridades municipales emitieron un mensaje para advertir a la población de la situación de riesgo.

Se reporta situación de riesgo en el ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo los hechos. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

A través de redes sociales, los vecinos compartieron imágenes del momento en que el helicóptero aterrizaba en la cancha deportiva y después sobrevolaba el área; en algunos momentos permanecía estático.

Otro golpe al Cártel del Golfo

Apenas el mes pasado se dio a conocer la detención de José Ignacio 'N', 'Nacho Vega', también líder de las células criminales conocidas como 'Los Ciclones' y 'Los Escorpiones'.

De acuerdo con información oficial, “Nacho Vega” fungía como operador financiero del Cártel del Golfo, con control sobre flujos de dinero ilícito derivados de secuestro, extorsión, homicidio, así como del tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

'Nacho Vega' fue detenido el pasado 20 de enero durante un operativo realizado en Tamaulipas.

RLO