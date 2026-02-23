¿Cómo cayó 'El Mencho'? Defensa detalla 10 puntos cruciales del operativo

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Prado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo brindó los detalles del operativo que llevó a la captura y posterior muerte de Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

De acuerdo a lo expuesto desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, la Inteligencia Militar Central fue vital para poder llevar a cabo la localización de este líder criminal, nacido en Aguililla, Michoacán.

Trevilla Trejo, detalló que el operativo consistió en diez puntos, los cuales fueron claves para lograr la captura de este personaje mexicano, el cual era uno de los más buscados tanto por autoridades nacionales como extranjeras como la de los Estados Unidos.

El titular de la Defensa dejó en claro que el objetivo era detener a Rubén Oseguera Cervantes Especial

¿Cuáles fueron los 10 puntos clave del operativo?

Mediante Inteligencia Militar Central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho; que la trasladó a Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con El Mencho. La pareja sentimental se retiró del inmueble y se obtuvo información de inteligencia de que El Mencho permaneció en una cabaña de Tapalpa, Jalisco. Se realizó el planeo para la operación y se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corroboró la presencia de El Mencho, la fuerza operativa se desplazó para detenerlo, al notar la presencia del personal militar, abrieron fuego en contra de los soldados y guardias nacionales. El Mencho dejó un grupo en el área de cabañas para detener el avance. Los delincuentes agredieron al personal, por lo que se hizo uso de la fuerza y repelieron la agresión con base en la Ley Nal. del Uso de la Fuerza. Fallecieron 8 delincuentes (se informó 4 de manera preliminar en el comunicado de prensa), se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes , 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores, asimismo, 2 militares fueron heridos. El Mencho y su círculo cercano huyeron a una zona boscosa, se tendió un cerco que logró fijarlo, al notar la presencia de la fuerza, usaron sus armas e impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia. Por las lesiones fue necesaria la evacuación a una instalación médica en Jalisco, pero El Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto; fue necesario trasladarlos a Morelia, Michoacán y posteriormente a la Ciudad de México. Con Inteligencia Militar Central, se obtuvo que Hugo “H” “Tuli”, Operador Financiero se encontraba en El Grullo, Jalisco, se desplegó una unidad, trató de escapar en un vehículo donde disparó a la fuerza y se tuvo como resultado su deceso. Integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos, agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

El titular de la Defensa dejó en claro que el objetivo era detener a Rubén Oseguera Cervantes, sin embargo al ser atacados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, respondieron a estas acciones dejando herido a El Mencho, quien murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México.

Asimismo se explicó que la operación se planeó con apoyo de inteligencia militar central y contó con la participación de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Por último se precisó que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

