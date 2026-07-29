“Suban a mi paraíso”... procesan a fisicoculturista que asesinó a sus padres

Un juez de control vinculó a proceso al fisicoculturista Ángel R., señalado por el presunto asesinato de sus padres y el intento de homicidio de su hermano durante un ataque ocurrido en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó de legal la detención y retención del imputado, quien enfrentará el proceso penal por los delitos de feminicidio, en agravio de su madre; homicidio calificado, por la muerte de su padre; y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones provocadas a su hermano menor de edad.

Además, el juez confirmó la agravante por el vínculo de parentesco entre el acusado y las víctimas, determinó su vinculación formal a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones.

Como parte de la resolución judicial, se concedió un plazo máximo de cinco meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Dicho periodo concluirá el próximo 29 de diciembre, fecha en la que la autoridad ministerial deberá presentar los avances de la indagatoria.

De acuerdo con información de fuentes del Poder Judicial, la Fiscalía continuará recabando pruebas periciales, testimoniales y científicas para fortalecer la carpeta de investigación.

La agresión se registró la noche del sábado 25 de julio en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real, ubicado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

Según los primeros reportes, corporaciones de emergencia recibieron una llamada de auxilio que alertaba sobre un hombre con comportamiento violento que presuntamente estaba atacando a integrantes de su familia dentro de una vivienda.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble localizado sobre Circuito Maya, esquina con la calle Zirahuén, en las inmediaciones del Antiguo Camino Real a Cholula y a unos metros del Periférico Ecológico.

Fisicoculturista asesinó a golpes a sus padres. X/@Anxiousvids

La declaración que sorprendió a los policías

Al arribar al domicilio, los agentes encontraron la puerta principal abierta y se entrevistaron con el presunto agresor.

De acuerdo con el informe policial, Ángel R. les dijo:

"Pasen a mi casa, vengan a ver como Dios me está llamando y quiere que se haga su voluntad, suban a mi paraíso".

Tras ingresar al inmueble, los elementos observaron manchas de sangre en distintas áreas de la vivienda. Durante la inspección localizaron a dos hombres y una mujer inmóviles en una de las habitaciones.

Los policías aseguraron el lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de los padres del imputado. Asimismo, brindaron los primeros auxilios al hermano de 17 años, quien fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, las autoridades indagan que el fisicoculturista presuntamente se encontraba bajo el influjo de sustancias alucinógenas al momento de los hechos, una hipótesis que forma parte de las diligencias ministeriales y que deberá ser corroborada mediante los peritajes correspondientes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y del ataque contra el adolescente, mientras el proceso penal contra Ángel R. continuará en las próximas etapas judiciales conforme al plazo fijado por el juez.