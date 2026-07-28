"Soy loco por creer en Cristo": fisicoculturista antes de asesinar a sus padres

Horas antes de que una vivienda del fraccionamiento Fuentes del Camino Real I se convirtiera en la escena de un crimen que conmocionó a Puebla, Ángel R., fisicoculturista y entrenador de aproximadamente 30 años, compartió una serie de mensajes en redes sociales que hoy forman parte de las investigaciones de las autoridades.

En uno de los videos difundidos antes de los hechos, el ahora detenido pronunció frases que, tras el doble homicidio, han cobrado relevancia dentro de las indagatorias.

Sí, soy un loco, loco por creer en Cristo", afirmó frente a la cámara.

Momentos después añadió:

"Dios me escogió para renovar toda la zona de San Pedro Cholula, de Puebla y anexas".

En la misma grabación invitó a las personas a acudir a su domicilio al señalar: "Pasen a mi casa, vengan a ver cómo Dios me está llamando y quiere que se haga su voluntad", para concluir con otra expresión: "Suban a mi paraíso".

El video también incluye una frase dirigida a su entorno familiar: "Mis papás neta que no entienden".

Una madrugada que terminó en tragedia

Durante la madrugada del 26 de julio, vecinos comenzaron a escuchar gritos provenientes de la vivienda familiar y solicitaron el apoyo de las autoridades. Minutos después también se reportaron detonaciones, lo que movilizó a policías municipales y cuerpos de emergencia hasta el inmueble ubicado en San Pedro Cholula.

Al arribar al domicilio, los agentes encontraron la puerta abierta. Desde el interior escuchaban a un hombre pronunciando frases incoherentes, por lo que ingresaron para verificar la situación.

Siguiendo un rastro de sangre llegaron a una habitación donde localizaron a tres integrantes de la familia con lesiones de gravedad.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento de Ángel Ponciano R. y Luz María M., padres del presunto agresor, quienes presentaban múltiples lesiones que les provocaron la muerte.

En el mismo inmueble fue localizado con vida el hermano menor del detenido, un adolescente de 13 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital General de Cholula, donde permanece bajo atención médica.

La detención y las primeras investigaciones

Tras asegurar el inmueble, los policías detuvieron a Ángel R., quien quedó a disposición del Ministerio Público como probable responsable de los delitos de homicidio y lesiones.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante su detención el hombre aseguró que había actuado por un supuesto "mandato divino" y manifestó que Dios lo había elegido, declaraciones que ahora forman parte de las investigaciones ministeriales.

Las autoridades también analizan si al momento de los hechos el detenido se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Esa hipótesis, junto con otros posibles factores, continúa siendo investigada y deberá confirmarse mediante los dictámenes periciales correspondientes.

Asimismo, de manera preliminar se conoció que el presunto responsable tenía antecedentes de consumo de drogas y recientemente habría salido de un centro de rehabilitación. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha establecido oficialmente una relación entre esos antecedentes y el crimen.