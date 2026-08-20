Desentierran 3 cráneos humanos en patio de vivienda en Ciudad Juárez

Una investigación relacionada con personas desaparecidas llevó a las autoridades de Ciudad Juárez a realizar un fuerte operativo en una vivienda popular, presuntamente utilizada por sicarios. En el lugar, peritos y elementos de seguridad confirmaron el hallazgo de restos humanos enterrados clandestinamente.

El operativo, que contó con el despliegue de elementos estatales y de la Guardia Nacional, representa un avance en las carpetas de investigación por desaparición en la región fronteriza.

Operativo en la colonia Adolfo López Mateos

Las labores de inteligencia y búsqueda se concentraron en un domicilio ubicado en el número 3067 de la calle José Covarrubias, en la céntrica colonia Adolfo López Mateos.

Para lograr la ubicación exacta de los restos, las autoridades requirieron el apoyo del binomio canino K-9. Gracias al olfato de un perro entrenado, los peritos lograron identificar los puntos exactos donde debían realizar las excavaciones dentro de la propiedad.

¿Qué encontraron las autoridades?

Tras acordonar la zona y comenzar a cavar, los agentes descubrieron dos fosas clandestinas independientes que albergaban restos humanos, incluyendo huesos y tres cráneos humanos:

Primera fosa: Se localizaron dos osamentas completas.

Se localizaron dos osamentas completas. Segunda fosa: Se extrajo una osamenta adicional.

Hasta el momento de la recuperación, el avanzado estado de descomposición y esqueletización impidió a los agentes en la escena identificar el género o la edad aproximada de las víctimas.Siguientes pasos en la investigación

Siguiendo los protocolos de la cadena de custodia, los restos fueron cuidadosamente embalados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

En los laboratorios forenses se realizarán diversos estudios de antropología y genética para determinar:

La causa precisa del fallecimiento.

La temporalidad de la muerte (tiempo que llevaban enterrados).

La individualización e identidad de las víctimas, para cotejarlas con la base de datos de personas desaparecidas.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía emita una actualización oficial conforme avancen las pruebas de ADN.