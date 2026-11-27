Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida en un accidente vehicular registrado en el Libramiento Sur de Colima, en medio de las lluvias que afectan a la entidad por la tormenta invernal que también ha provocado caída de nieve en el Parque Nacional Nevado de Colima.

Erik González, director de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó que el percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo perdió la tracción al pasar por un encharcamiento sobre el libramiento, invadió el carril contrario y terminó impactándose contra una camioneta que circulaba en sentido opuesto.

En la camioneta viajaba el hombre que perdió la vida junto con su esposa, quien fue trasladada a un hospital para su valoración médica. De acuerdo con el funcionario, inicialmente no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, aunque se esperaba el resultado de la evaluación médica.

“Es un efecto secundario de estas precipitaciones. Hemos venido haciendo un llamado a la población, haciendo un exhorto a extremar precauciones, reducir la velocidad; precisamente este tipo de accidentes se incrementan cuando hay lluvias”, señaló Erik González, director de la Unidad Estatal de Protección Civil.

El conductor del vehículo que perdió el control quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, que determinará si existe alguna responsabilidad penal en su contra.

Se cerró el Parque Nacional Nevado de Colima y se activó el operativo Montaña Blanca ante nieve arriba de los 3 mil 500 metros de altura. Especial

Desde la madrugada de este viernes se registran precipitaciones en los diez municipios de Colima. Protección Civil prevé que las lluvias continúen el fin de semana. Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar atravesar encharcamientos a velocidades elevadas.

Cierran el Nevado de Colima por nevadas

Las condiciones meteorológicas también obligaron al cierre del Parque Nacional Nevado de Colima, donde se activó el operativo Montaña Blanca para salvaguardar la integridad de los visitantes.

El director de Protección Civil informó que se registra presencia de nieve por arriba de los tres mil 500 metros de altura y existe la probabilidad de que continúen las nevadas durante la noche y madrugada del sábado.

Explicó que las autoridades mantienen vigilancia en la zona y evaluarán las condiciones meteorológicas para determinar si es posible reabrir el acceso al parque. “De momento no sabemos si mañana vaya a aperturarse”, señaló.

El operativo contempla acciones preventivas, vigilancia y coordinación entre instituciones, ante las condiciones meteorológicas que afectan al occidente del país.

González advirtió que la principal brecha de acceso al Nevado de Colima presenta malas condiciones, debido a la temporada de lluvias y las precipitaciones recientes. Además, alertó sobre las bajas temperaturas que se esperan en las zonas altas de Colima, particularmente en comunidades de Comala, Cuauhtémoc y Minatitlán, ubicadas en los límites con el volcán.