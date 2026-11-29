La transición hacia energías limpias y la reducción del uso de petróleo, gas natural y carbón fueron los principales planteamientos de representantes de partidos verdes de Suecia, Camerún y Chile, durante el Foro Internacional Ambiental realizado en San Luis Potosí.

En el encuentro, en el marco de la conferencia Quema de petróleo, gas natural, carbón y cambio climático, los participantes expusieron experiencias y propuestas para enfrentar el calentamiento global, sin comprometer el desarrollo económico ni el bienestar de la población.

Bodil Valero, integrante del Partido Verde de Suecia y copresidenta de Global Greens, advirtió que el cambio climático representa una amenaza que va más allá del medio ambiente, al impactar la seguridad alimentaria, económica, energética, sanitaria y social.

Sostuvo que es necesario sustituir las fuentes contaminantes por energías renovables y llamó a impulsar acciones desde los gobiernos nacionales, municipales y regionales, sin esperar a que los acuerdos internacionales se traduzcan en medidas concretas.

Por su parte, Éric Blaise Ngueguim Djiokeng, representante del Partido Ecológico de Camerún, destacó que disminuir la dependencia de los combustibles fósiles abre oportunidades para crear empleos, particularmente para los jóvenes, a través de proyectos de energía solar y eólica.

También alertó sobre la importancia de proteger los ecosistemas de la región del Congo y señaló que, aunque el cambio climático es un fenómeno global, sus consecuencias impactan de manera diferente a las comunidades de cada país.

El diputado chileno Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, presentó los avances de su país en transición energética, electromovilidad y políticas públicas ambientales, así como los alcances de la Ley Marco de Cambio Climático, que establece responsabilidades para distintos niveles de gobierno y mecanismos de seguimiento con participación científica.

Como parte de los resultados, informó que la generación eléctrica mediante energías renovables pasó de alrededor de cinco por ciento en 2012 a cerca de 45 por ciento actualmente, con jornadas en las que alcanza entre 70 y 80 por ciento.

Asimismo, destacó la incorporación de autobuses eléctricos al transporte público de Santiago y Copiapó, proyectos para convertir vehículos de combustión a eléctricos y programas para instalar paneles solares en viviendas.

El Partido Verde Ecologista de México consideró que las experiencias internacionales expuestas durante el foro aportan elementos para fortalecer el debate sobre la transición energética nacional, ante la necesidad de encontrar alternativas que permitan satisfacer la demanda de energía con menor impacto ambiental.