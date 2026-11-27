Con cielo gris, llovizna, bancos de neblina y mucho frío, amaneció la Ciudad de México este viernes 27 de noviembre. La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada traerá un considerable descenso de las temperaturas, lluvias de fuertes a muy fuertes y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en la capital del país.

Para este viernes se esperan temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados, por lo que aun durante las horas en las que normalmente se siente más calor, el ambiente permanecerá frío.

Personas bien abrigadas Rodolfo Dorantes

Las lluvias podrían acompañar a los capitalinos durante todo el día y extenderse hasta el sábado, así que habrá que tomar precauciones ante posibles encharcamientos, pavimento resbaladizo y poca visibilidad en algunas vialidades.

Mucho frío y lluvias en el Estado de México

En buena parte del Estado de México se espera una jornada marcada por las bajas temperaturas, los cielos nublados y las precipitaciones, que podrían ser más intensas en algunas regiones de la entidad.

Además, durante la noche de este viernes y la mañana del sábado existen condiciones para que se registre caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del Valle de México.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Cuartoscuro

En las partes altas del sur y poniente de la capital, el termómetro podría descender hasta los 2 grados bajo cero durante este fin de semana.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a no descuidar su salud, pues la combinación de lluvia, humedad, viento y bajas temperaturas puede favorecer la aparición de malestares respiratorios, además de aumentar el riesgo de caídas y accidentes.

Si tienes que salir de casa, procura vestirte con varias capas de ropa, llevar paraguas o impermeable y utilizar calzado que no resbale. También se recomienda evitar las zonas inundadas y mantenerse alejado de árboles y estructuras que pudieran resultar dañados por las rachas de viento.

Especial atención merecen los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias.

¿Cuándo mejorará el clima en la CDMX?

Se espera que hacia el domingo 29 de noviembre las lluvias comiencen a ceder y las temperaturas máximas se recuperen ligeramente, alcanzando entre los 16 y 19 grados, aunque las madrugadas y mañanas seguirán siendo frías.