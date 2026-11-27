La Primera Tormenta Invernal de la Temporada se adentrará en las próximas horas al interior del territorio nacional, ocasionando un marcado descenso en las temperaturas en los estados del norte, centro, oriente y occidente del país, con posible caída de nieve o aguanieve en 17 entidades de la República Mexicana.

Las afectaciones se presentarán en estados y zonas altas de Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó además lluvias intensas a torrenciales en el centro y occidente, especialmente en regiones de Jalisco, Colima y Michoacán, donde los acumulados de precipitaciones podrían oscilar entre los 150 y 250 milímetros, es decir, entre 150 y 250 litros por metro cuadrado.

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Para el sábado se esperan lluvias intensas a torrenciales en el centro y sur del país y se mantienen las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el centro y oriente de México.

En particular, en la Ciudad de México se prevé que a partir de la tarde-noche de este viernes 27 de noviembre incrementen las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las zonas altas.

Las precipitaciones también se mantendrán durante el viernes y sábado, que es cuando se espera el día más frío con una temperatura mínima de entre 4 y 6 grados, con máxima de 10 grados.