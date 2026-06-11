¡Muchas felicidades a la Selección!: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó sus redes sociales para felicitar a la Selección Mexicana de futbol por su primer triunfo en la inauguración del Mundial 2026.

Además de elogiar a los jugadores de la Selección Mexicana, la presidenta envió una felicitación a todas las mexicanas y los mexicanos.

“¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Esta mañana, previo al inicio de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el evento se realizará sin problemas en la Ciudad de México.

Al iniciar su conferencia matutina destacó que el gobierno federal y de la Ciudad de México garantizan la condiciones del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, esto tras las amenazas de la CNTE y otros grupos para boicotear la justa deportiva internacional.

¡Muchas felicidades a la Selección! Felicidades a todas las mexicanas y los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Sheinbaum sigue el partido de México desde Los Galeana

Por Ximena Mejía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo observa el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y del alcalde Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso.

La mandataria federal convivió con los aficionados que se concentraron en este Fan Fest, se tomó selfies y firmó autógrafos. La jefa del Ejecutivo ha contestado llamadas telefónicas y mensajes en su teléfono celular, a la par de la convivencia mundialista en el partido inaugural de México contra Sudáfrica transmitido en una pantalla del deportivo.

La jefa del Ejecutivo vivió al máximo el primer gol de México que llevó a que el Deportivo Los Galeana estallará de alegría con las decenas de aficionados mexicanos que se concentraron en ese lugar para ver el arranque del Mundial.

La mandataria se levantó de su lugar tras la anotación de Julián Quiñones al minuto 8 del partido y volteó hacia los aficionados para celebrar con ellos la ventaja que mantiene México en su primer duelo del Mundial.

Posteriormente, con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Sheinbaum Pardo desplegó una bandera de México para mostrar su apoyo a la Selección Mexicana, que sigue buscando el arco de Sudáfrica para tratar de aumentar la ventaja.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no había definido si vería el partido inaugural en el Fan Fest del Zócalo capitalino.

A la presidenta le toca garantizar la gobernabilidad. Es un momento muy especial. Vamos a ver si todo está tranquilo, no hay problema; cualquier cosita, pues prefiero estar aquí para poder atender cualquier tema que haya”, señaló.

Sheinbaum Pardo sostuvo que más allá de dónde vería el partido, “lo importante es que la Selección se sienta apoyada por todas y todos los mexicanos, y creo que pueden tener la certeza de que todas y todos los mexicanos apoyan a la selección”.