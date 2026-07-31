García Harfuch revela el móvil del asesinato de Carlos Manzo y el rol de 'El Mencho'

Las autoridades federales revelaron por qué fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según las primeras indagatorias y declaraciones recabadas, Ramón Álvarez Ayala, alias El R1 —líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— ordenó el crimen tras "sentir una provocación" por parte del presidente municipal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este posible móvil como línea principal de investigación. Además, reveló un dato clave obtenido a través de testimonios e intervenciones telefónicas: el máximo líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, habría sido enterado de antemano de que se perpetraría el atentado.

¿Por qué ordenaron matar al alcalde de Uruapan? El móvil del CJNG

Tras la captura de El R1, el gobierno federal logró perfilar las causas detrás del homicidio. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad, el roce entre la célula criminal y la autoridad municipal es el detonante principal que refieren los involucrados.

"En varias entrevistas y declaraciones, lo que refieren es que ellos sentían una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", explicó García Harfuch sobre la motivación del ataque.

Pese a esta revelación, el funcionario precisó que este móvil se confirmará con total solidez jurídica una vez que El R1 —señalado formalmente como el autor intelectual— sea procesado por las autoridades judiciales competentes.

Intervenciones telefónicas revelan qué sabía 'El Mencho' del asesinato

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación federal apunta al líder supremo del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes. A través de trabajo de inteligencia que incluyó testimonios e intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, se descubrió una conexión directa de comunicación sobre el caso.

García Harfuch aclaró el nivel de involucramiento de El Mencho para delimitar responsabilidades:

No dio la orden: El Mencho no fue quien instruyó ni exigió el homicidio del alcalde de Uruapan; la orden provino del R1.

Fue informado: Los indicios técnicos y telefónicos apuntan a que el líder del CJNG fue enterado por El R1 de que se realizaría el atentado contra el edil.

Aunque la evidencia ministerial es importante, el secretario aclaró que las autoridades aún trabajan para integrar este dato con "total solidez" en la carpeta judicial.

El historial de 'El R1': autonomía criminal en el caso Uruapan

Las revelaciones de García Harfuch confirman que Ramón Álvarez Ayala, El R1, operaba con el poder suficiente en la región para decidir y ordenar el asesinato de un mando municipal con su célula, reportando el hecho a la cúpula.

Orígenes en Los Cuinis: Su trayectoria comenzó en Los Cuinis —la estructura financiera del CJNG vinculada a los cuñados de El Mencho—, donde operó hasta ser detenido por primera vez en 2012.

Liderazgo de "Los Rs": Liberado en 2022, retomó sus actividades criminales al frente de Los Rs, célula encargada de extorsión, cobro de piso, narcotráfico y suministro de armas.

El relevo en el cártel: Tras su captura en un fuerte operativo en Atotonilco El Alto, Jalisco —donde sus escoltas atacaron a tiros al Ejército—, el secretario de seguridad confirmó que el mando de la célula fue asumido por su hermano, Rafael Álvarez Ayala, alias El R2 y/o El Barbas.