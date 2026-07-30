Detención del R1 es el inicio: Grecia Quiroz; exige indagar a políticos caiga quien caiga

La aprehensión de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como probable autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, debe ser la coyuntura para desmantelar la red de complicidades detrás del crimen y no el cierre de las indagatorias, advirtió la presidenta municipal Grecia Quiroz.

A través de una postura difundida en sus canales oficiales, la alcaldesa enfatizó que la caída de "R1" representa únicamente un fragmento dentro de una estructura de mayor alcance que operó para perpetrar el atentado contra el político michoacano.

Exigen investigar la esfera política

Ante los avances reportados por las autoridades ministeriales, la munícipe hizo un llamado a que las líneas de investigación no se limiten al ámbito operativo del crimen organizado y se extiendan hacia posibles involucrados en la vida pública.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar; exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias y que no descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación”, enfatizó la edil.

Vínculos familiares y antecedentes

El caso cobra una dimensión política relevante debido a la filiación del imputado. Ramón Ángel “N” es hermano de Roldán Álvarez Ayala, exalcalde del municipio de Apatzingán, de extracción perredista y actual integrante del partido Morena en Michoacán.

Por ello, Quiroz remarcó la importancia de evitar el sesgo en las pesquisas y profundizar en las relaciones del detenido para garantizar la justicia integral para la familia de la víctima y la ciudadanía.