Ligan a 'El R1' con el feminicidio de Valeria Márquez; su hijo habría pedido la asesinaran

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, además de ser autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, también está relacionado en el feminicidio de la influencer de TikTok Valeria Márquez.

Al rendir el informe de la detención del R1, el titular de Seguridad refirió que el hijo del detenido, identificado como Francisco 'N', tuvo una relación con Valeria Márquez y le pidió que la asesinaran.

“Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos, se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco 'N', expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel 'N'. Las investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan, Michoacán”, informó.

Omar García Harfuch indicó que la expareja de Valeria aún no es detenido pero el gobierno de México lo busca. Agregó que Francisco 'N' había amenazado en varias ocasiones a la influencer.

"Todo indica que el hijo le pide a su papá que cometan el feminicidio. Con esta detención tenemos indicios para encontrar a la otra personas que es el hijo de este sujeto", dijo.