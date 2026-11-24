El Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro acusó que Morena busca “tener un INE mocho”.

“Pareciera que lo que quieren es dejar el INE mocho, pareciera que lo que Morena quiere es dejar un INE incompleto, no quieren mover esta cantidad de corrupción que hay en el INE. El dejar un Instituto Nacional Electoral en pleno proceso electoral incompleto es porque al gobierno y a Morena le conviene como está el INE en este momento”, afirmó Kenia López Rabadán, diputada federal panista.

Ello, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, diera a conocer que no aplicarán la mayoría, y que esperarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la demanda interpuesta por el PAN por la omisión en la emisión de la convocatoria para nombrar a la suplente de Guadalupe Taddei, que renunció al órgano electoral hace casi un mes, en medio de señalamientos de corrupción.

López Rabadán criticó la decisión de los morenistas, porque se corre el riesgo de que, el INE termine con una “presidencia a modo” en medio del proceso electoral, en el que se renovarán 17 gubernaturas, más de 20 mil presidencias municipales del país, y la totalidad de la Cámara de Diputados.

“Eso es terrible para los ciudadanos, porque el INE debería primero que nada tener una presidenta electa por esta Cámara de Diputados, aspirando a que fuera por unanimidad y una presidenta que garantice que se va a cumplir la ley, no que le garantice a Morena que se van a cumplir los caprichos de Morena. Pareciera que Morena quiere un INE que le garantice otra vez esa sobre representación que nos tiene en esta Cámara de Diputados metidos en terribles problemas”, remarcó en entrevista para Excélsior.

Agregó que, con la falta de cumplimiento de los tiempos constitucionales para nombrar a la suplente de Taddei Zavala, la bancada guinda “estaría secuestrando el proceso”.

“Morena quiere secuestrar el proceso para la convocatoria y dejar el INE en mocho, eso va en contra de los ciudadanos, va en contra de la democracia y va en contra por supuesto de la participación ciudadana”, recalcó.

Además, López Rabadán descartó que con la denuncia interpuesta ante el TRIFE “el PAN se haya puesto de pechito” y haya dado espacio para que Morena alargara el proceso para alargar el periodo para nombrar la presidencia del INE.

“A mí me parece que es incluso eso ofensivo a la inteligencia porque, miren, voy a hacer una comparación, si alguien te debe, imaginemos que alguien te debe y tú vas por la vía judicial y dices págame, pues el que te debe te podría pagar, no esperar una resolución, te debería de pagar pues si te debe”, señaló.

Misma regla, dijo aplica para la emisión de la convocatoria.

“Si van a extender el tiempo. no puede haber un pretexto tan absurdo para retrasar la convocatoria, porque lo que están haciendo es usar pretextos y si no hubiera habido una interposición de un juicio, hubieran inventado cualquier otra cosa, hubieran alargado los plazos, porque ya se ve lo que quieren, es dejar un INE mocho”, concluyó.