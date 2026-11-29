Jade Jakeline, la niña de 14 años que desapareció el pasado viernes 27 de noviembre en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue localizada con vida y en un aparente buen estado de salud.

De acuerdo con el reporte, la menor fue localizada "sin huellas de violencia, a reserva de un examen médico".

La localización de la menor se dio la tarde de este domingo 29 de noviembre en el municipio de Guadalupe tras dos días desaparecida.

Su ubicación fue gracias a un trabajo en conjunto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecida de la FGJNL con apoyo de Detectives de la AEI adscritos al Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata, Comisión Local de Búsqueda y Fuerza Civil por conducto de BUPE.

Tras su hallazgo, la Fiscalía procedió a desactivar su ficha de búsqueda.

¿Cómo desapareció esta adolescente en Guadalupe?

Fue el viernes 27 de noviembre cuando la desaparición de la adolescente cimbró a su familia, de acuerdo con Jess Cava, tía de la menor, la adolescente desapareció cuando se dirigía a una tienda de la colonia Vaquerías.

Por lo anterior, Jess, a través de la red social de Facebook, pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a su sobrina.

Por favor ayúdenme a encontrarle, se los pido de todo corazón, es mi sobrina. Ayer salió a la tienda a las 8:00 y ya no regresó", escribió la tía de la adolescente.

Jess Cava pidió el apoyo de amigos y familiares para compartir la ficha de búsqueda de su sobrina y ubicarla lo antes posible.

Por favor queremos que regrese con bien. Tengo mucha gente, por favor, que me puede ayudar a compartir", escribió en su perfil de Facebook.

¿A dónde reportar pistas sobre el paradero de personas desaparecidas?

Al momento de reportar la desaparición de una persona y comenzar su búsqueda es necesario difundir aquellas vías de comunicación que permiten a la ciudadanía reportar cualquier dato que ayude a localizar a la persona en cuestión, estas vías son:

Correo: aei.gebi@fiscalianl.gob.mx o al de ciberpol.fc.ssp@nuevoleon.gob.mx

También se puede entrar en contacto a comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx