La iglesia católica solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) no trastocar por segunda ocasión de manera arbitraria la democracia mexicana asignando a una fuerza política lo que los sufragios no le dan en las urnas.

Basados en la libertad de expresión que tienen como mexicanos y aprovechando el primer domingo de adviento, los obispos católicos integrados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitieron un posicionamiento de cuatro puntos dirigido a las autoridades electorales, al gobierno federal, a los partidos políticos y a la ciudadanía en la víspera de que - ya sin Guadalupe Taddei como presidenta consejera del INE - la actual conformación del organismo ciudadano apruebe los lineamientos para adjudicar las 200 diputaciones plurinominales del año entrante y aplicar límites de sobrerrepresentación.

Al aclarar que su único interés "es el bien común" y evitar que al día siguiente de las elecciones intermedias en México surja un conflicto electoral, el episcopado demandó al INE hacer una correcta interpretación de la Constitución Mexicana debido a que la norma fundamental prevé que ninguna fuerza política pueda tener un porcentaje de diputados que rebase en más de ocho puntos los que obtuvo en número de votos a nivel nacional.

Consideraron que "ese límite no es un tecnicismo", sino una garantía de equilibrio "entre mayorías y minorías"; de lo contrario, el espíritu democrático la ley se quebranta.

A las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Les pedimos que, al votar las reglas de asignación, interpreten la Constitución de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad. Aprobar desde ahora un criterio que impida una sobrerrepresentación injusta dará certeza a todos los actores y evitará que el conflicto se traslade al día después de la elección. Confiamos también en que el Tribunal Electoral, si le corresponde revisar estas reglas, actuará con la misma responsabilidad".

La petición al gobierno federal y a los poderes públicos fue la de no ejercer presión en las decisiones de las autoridades electorales.

Solicitamos respetuosamente que respeten plenamente la autonomía de las autoridades electorales y que nadie ejerza presión sobre sus decisiones. Como ha dicho el papa León XIV, quien ejerce la autoridad tiene el deber de «reconocer los límites del poder que le ha sido confiado» (Discurso a las autoridades, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2026)" subrayaron los obispos.

El tercer punto convoca a los partidos políticos a no valerse de las coaliciones para hacerse de lo que los votos en las urnas no les asignaron.

Los exhortamos a actuar con congruencia y a no utilizar las coaliciones para obtener en la Cámara lo que no obtuvieron en las urnas. Ganar con reglas justas otorga una legitimidad que ninguna fórmula puede fabricar. «La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario» (León XIV, Discurso a las Cortes Generales)".

El cuarto punto fue dedicado a los votantes y mexicanos en general para defender la democracia no sólo el día de la jornada electoral, sino desde el momento en que se elaboran las reglas de la representación.

Los invitamos a informarse, a dialogar con serenidad y a participar de manera activa y pacífica en la vida pública, a manifestarse como ciudadanos. La democracia no se defiende solo el día de la elección, sino también cuando se escriben las reglas", indicaron.

El pronunciamiento de los obispos destacó que el país puede llegar a contar con un congreso en el que se sientan representados todos en razón de que "la pluralidad de nuestro pueblo es una riqueza y no una amenaza. En este primer domingo de Adviento, tiempo de espera y de esperanza, encomendamos a nuestra patria a Santa María de Guadalupe (...) que ella nos ayude a construir un México más justo, fraterno y en paz", destacó el llamamiento de los religiosos.

En agosto del 2024, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también elaboró un pronunciamiento en contra de la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados avalada por el INE, cuando Taddei era su presidenta.

En aquél entonces, los obispos advirtieron que tales asignaciones de plurinominales alterarían a la democracia mexicana.