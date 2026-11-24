Morena en San Lázaro descartó aplicar la “aplanadora mayoritaria”, y su dirigente, Ricardo Monreal, garantizó que no habrá albazo para nombrar a la presidencia permanente en el Instituto Nacional Electoral, a casi un mes de la salida de Guadalupe Taddei Zavala, por señalamientos de corrupción.

No, no vamos a hacer. descarta totalmente cualquier albazo o cualquier precipitación sin antes conocer la resolución del tribunal”, informó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, al revelar que su bancada decidió “por mayoría, no precipitarse”, atender los tiempos jurídicos que determine el Tribunal Electoral.

Ello, luego de que la Jucopo envió este martes el documento circunstanciado en el que rechaza haber incurrido en una “omisión absoluta” en la designación de la presidencia permanente del INE y pide “desechar de plano la demanda” panista.

Estoy platicando con ellos vía Zoom y obviamente ellos mayoritariamente plantean que no nos precipitemos, que tampoco apliquemos ninguna mayoría previa a la propia decisión del tribunal y que esperemos la resolución del tribunal y luego valoremos lo que debemos hacer”, dijo Monreal Ávila, en conferencia de prensa.

Con ello, remarcó el líder de Morena, que se cierra la puerta para que la convocatoria para conformar el Comité Técnico de Evaluación pueda ser emitida a la brevedad. A pesar de que un día antes el propio Monreal afirmó que esa posibilidad seguía vigente y que se consultaría a los morenistas el miércoles si la convocatoria podría salir en la primera semana de diciembre.

Monreal dijo que el planteamiento de este martes hecho a su bancada, fue el “no precipitar ninguna decisión que lo más correcto jurídicamente y políticamente era esperar la resolución del tribunal. Y es lo que vamos a hacer”.

¿Entonces mañana (miércoles) no va a decidir con su bancada si se adelanta la convocatoria?”, se le cuestionó, a lo que contestó que “no. Ya hablé con ellos y me dieron toda su confianza para poder establecer con seriedad esperar la decisión del Tribunal”.

Dijo que una vez que el Tribunal resuelva, se volverá a convocar a su bancada “para que, en razón del alcance de la sentencia, actuemos en consecuencia. Lo que les digo desde ahora es que vamos a acatar estrictamente el veredicto del Tribunal”, remarcó.

A pesar de insistir en que el diálogo para un posible consenso no está agotado, Monreal dijo que no hay posibilidad de que la oposición presente una terna para ocupar la titularidad del INE.

Nunca se agota el consenso, es una obligación constitucional. Y no hay que cansarse en la búsqueda de consensos de todos los arreglamientos jurídicos y acciones que tiene la Cámara de Diputados (pero) finalmente, nunca están de acuerdo con nada y siempre salen cuestionados”, dijo.

Asimismo, descartó que la presidenta de la República le haya dictado línea a su bancada para esperar a la resolución del TRIFE, y alargar con ello el proceso de nombramiento de la suplente de Guadalupe Taddei.

No, no es así. Es falso. La presidenta Claudia Sheinbaum no se mete en este tipo de temas. Ha sido respetuosa con el Congreso y ha sido respetuosa con el órgano electoral y el tribunal”, enfatizó.

Además, expresó que este asunto no se puede ver como un caso de “perdedores o ganadores”, sino que lo que se requiere es alcanzar acuerdos y cumplir con la ley,

A Morena le conviene cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y buscar caminos de entendimiento racional con todos” recalcó.

Yo no veo ganadores y perdedores. Lo que me interesa es cómo resolver un dilema que está en necesidad de resolverse”, al destacar que en el informe circunstanciado enviado a la Sala Superior del Trife indica que la Jucopo “no admite que esté en omisión” respecto a la emisión de la convocatoria y deja en claro que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, nombrar a la presidenta consejera del INE.

Segundo, “que no hemos violado ninguna norma jurídica electoral, ni menos la constitución. Y tercero, que no admitimos la intromisión de ningún agente exterior, ninguna autoridad exterior”, recalcó,

Por último, insistió en que el Partido Acción Nacional fue incluido en la discusión del acuerdo, pero “no podíamos admitir que se violara la Constitución y la ley con las propuestas que ellos hacían”.