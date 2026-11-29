Durante la entrega de 79 viviendas en Centro, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar impulsa a la economía de todo el país y representa cerca del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Otra cosa muy buena de este programa, buenísima, es que está impulsando toda la economía del país, toda, porque al construir vivienda se genera empleo, se compran materiales.

Entonces al comprar materiales se tiene que producir más cemento, se tiene que producir más varilla, se tiene que producir más vidrio para las ventanas, más aluminio para las ventanas y se contrata empleo, por eso lo digo y lo sostengo que el programa de Vivienda para el Bienestar está jalando la economía cerca de un punto del PIB”, destacó la mandataria.

En la ceremonia de entrega se explicó que las 79 viviendas entregadas se suman para cumplir la meta de 62 mil 600 espacios que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene programado construir en el país.

La presidenta Sheinbaum Pardo resaltó el crecimiento del 3.3 por ciento anual que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), también es producto de la construcción de obra pública, del aumento del salario mínimo y los Programas para el Bienestar que impulsa la Cuarta Transformación, bajo la visión de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

El programa de Vivienda para el Bienestar es eso, ayudar a los que menos tienen y eso se llama también: justicia. Por eso a la Cuarta Transformación la caracteriza la justicia y el bienestar, la justicia social y el bienestar. Eso es lo que cambió en el 2018 y lo que el pueblo de México dijo: ‘Tiene que seguir a partir del 2024’”, expresó.

La mandataria recordó que en la época de los gobiernos neoliberales se diseñaron créditos impagables en el Infonavit y Fovissste, los cuales fueron reestructurados con la llegada de la Cuarta Transformación en beneficio de cinco millones de familias.

En la ceremonia, el director del Infonavit, Octavio Romero, reportó un avance del 50 por ciento en la meta sexenal del organismo, contemplada en un millón 200 mil viviendas a nivel nacional, con 602 mil nuevas casas ya autorizadas y contratadas, de las cuales 268 mil están en construcción.

El funcionario destacó que, en Tabasco, el Infonavit tiene una meta de 40 mil viviendas con una inversión de 25 mil millones de pesos, de la cual ya tiene un avance del 95 por ciento.

El gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, agradeció a la presidenta de México por esta gira del fin de semana, donde se impulsó la soberanía energética, entregó Becas para el Bienestar y viviendas dignas para las y los que menos tienen.