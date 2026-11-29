El frente frío número 9 ingresará sobre el norte y noreste de México, ocasionando en Coahuila y Durango bajas temperaturas.

La Subsecretaria de Protección Civil de Coahuila manifestó que habrá viento fuerte, ambiente frío a muy frío durante las mañanas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, que podrían derribar ramas, árboles, anuncios y otras estructuras.

Por la tarde, el ambiente será fresco a templado.

Para la madrugada de este lunes 30 de noviembre, se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados, en zonas serranas de Coahuila, con heladas. No se prevén lluvias significativas, nevadas ni aguanieve en el estado.

Para este lunes el frente frío número 9 avanzará hacia el Golfo de México. En Coahuila se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros.

Para la madrugada del martes 1 de diciembre, las zonas serranas podrían registrar temperaturas de 0 a 5 grados centígrados, con posibles heladas.

Para el miércoles 2 de diciembre el frente frío número 10 se extenderá sobre el noroeste del país, donde se concentrarían sus principales efectos.

La Subsecretaria de Protección Civil mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, informó que un nuevo frente frío, el número 9 ingresará sobre el norte y noreste de México, su masa de aire frío se posicionará sobre gran parte de la República Mexicana, incluido el estado de Durango.

Detallo que se mantendrán las temperaturas nocturnas y matutinas muy frías, con heladas moderadas a fuertes en municipios de la sierra occidental.

Para el lunes 30 de noviembre y primero de diciembre, existe nula probabilidad de precipitación en la entidad, para el miércoles 2 de diciembre, habrá probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en el noroeste del estado de Durango.

Los municipios con las temperaturas mínimas serán Guanaceví, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, con 2.5 a 5.0 grados centígrados.

En algunos municipios, personal de Protección Civil, mantiene vigilancia para detectar a personas en situación de calle y apoyarlas para su traslado a un albergue.