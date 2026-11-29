Por: Doctor Luis Manuel Román Arechiga

En una época en la que el éxito suele medirse por la productividad, la apariencia física y la capacidad de acumular bienes, el verdadero lujo podría encontrarse en algo mucho más sencillo: tener tiempo, conservar la salud y disfrutar de estar vivos. Esa es la reflexión que plantea el doctor Luis Manuel Román Arechiga, quien cuestiona la obsesión contemporánea por el rendimiento y propone entender la longevidad más allá de los avances médicos.

He dedicado mi vida profesional a acompañar a personas que intentan llenar sus vacíos emocionales con sustancias, comida o conductas que prometen alivio, pero terminan convirtiéndose en formas de esclavitud. Con los años he comprendido que existe otra manera de perder la libertad: perseguir obsesivamente aquello que la sociedad define como éxito, hasta olvidar para qué queremos vivir.

Hoy contamos con herramientas científicas que hace apenas unas décadas parecían impensables. Los péptidos y las terapias metabólicas han transformado el tratamiento de enfermedades como la obesidad y la diabetes, y nos permiten ampliar las posibilidades de cuidar nuestra salud. Sin embargo, hay una pregunta que ningún avance médico puede responder por nosotros: ¿para qué queremos seguir vivos?

Mi respuesta comenzó a cambiar cuando estuve gravemente enfermo y conocí de cerca la posibilidad real de morir. Sobrevivir no me hizo necesariamente más fuerte, pero sí más consciente. Comprendí que muchas de las cosas que consideramos seguras pueden desaparecer en cualquier momento y que la vida no nos ofrece garantías.

Años después, cuando alcancé la cima del Half Dome, con un solo pulmón, entendí que aquella experiencia iba mucho más allá de una hazaña deportiva. No estaba celebrando una marca personal ni demostrando de lo que era capaz. Estaba celebrando algo mucho más importante: seguir aquí, respirar, contemplar el paisaje y tener la oportunidad de vivir ese instante.

Esa experiencia también transformó mi manera de entender la longevidad. Vivimos en una época que venera el rendimiento, el cuerpo impecable y la productividad como si fueran las principales medidas del valor de una persona. Nos hemos acostumbrado a pensar que siempre debemos mejorar, producir más, controlar cada aspecto de nuestra existencia y alcanzar una versión superior de nosotros mismos.

Pero en esa búsqueda podemos caer en una paradoja: cambiar una adicción por otra. Pasar del exceso al control absoluto, del descuido al perfeccionismo y de la falta de disciplina a una obsesión por mantenernos saludables. No cuestiono el esfuerzo, la constancia ni el deseo de cuidar nuestro cuerpo. Me pregunto en qué momento esas herramientas dejan de ayudarnos a vivir y se convierten en la única razón por la que creemos tener valor.

El verdadero lujo es la libertad interior

Para mí, el nuevo lujo no consiste en renunciar al dinero, al trabajo, a las ambiciones o a los desafíos. Consiste en impedir que se conviertan en los dueños de nuestra identidad. Podemos aspirar al éxito y disfrutar de nuestros logros sin permitir que determinen quiénes somos.

El verdadero privilegio es conservar la libertad interior: tener salud suficiente para disfrutar de la vida, disponer de tiempo para pensar, cultivar amistades que no dependan de nuestros éxitos y acercarnos a la cultura para descubrir nuevas preguntas. También significa encontrar en la espiritualidad una forma de recordar que no somos invencibles y que nuestra existencia tiene límites.

He aprendido que la riqueza no siempre se encuentra en lo que acumulamos, sino en aquello que somos capaces de disfrutar sin necesidad de demostrar nada. Una conversación, una caminata, un paisaje o la compañía de quienes queremos pueden representar un privilegio mucho mayor que cualquier reconocimiento.

La verdadera pobreza no siempre consiste en carecer de dinero. A veces consiste en vivir obedeciendo un guion que nunca elegimos, persiguiendo objetivos ajenos y postergando indefinidamente aquello que nos hace sentir vivos.

La longevidad también consiste en aprender a disfrutar

Los avances médicos nos permiten aspirar a vivir más años, prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida. Pero extender la existencia no debería convertirse en una competencia por acumular años, optimizar cada función del organismo o alcanzar una supuesta perfección física.

La longevidad también exige una reflexión sobre el sentido de nuestra existencia. No basta con preguntarnos cuánto más podemos acumular, cuánto más podemos producir o cuánto más podemos controlar. Necesitamos preguntarnos cuánto más podemos disfrutar, comprender y compartir.

Quiero vivir más, por supuesto, pero también quiero que esos años tengan sentido. Quiero conservar la capacidad de asombrarme, aprender, construir relaciones y reconocer el valor de las pequeñas experiencias. Porque una vida saludable no debería ser una vida sometida a reglas interminables, sino una vida con posibilidades.

He llegado a pensar que la vida puede ser corta, pero también extraordinariamente ancha. No necesitamos demostrar constantemente nuestra fortaleza, nuestra productividad o nuestros logros para justificar nuestra existencia.

Después de conocer la fragilidad de la vida, entendí que el lujo más importante no siempre se compra, no aparece en una cuenta bancaria ni se mide en reconocimientos. A veces, el mayor lujo es despertar, respirar, tener tiempo para quienes amamos y disfrutar de la certeza de estar vivos.