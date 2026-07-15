Ricardo Monreal llama a respaldar a Claudia Sheinbaum ante tensiones con Estados Unidos

• Aclaró que este gobierno no defiende narcotraficantes, sino el Estado de derecho

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, ante el momento complejo en la relación México-Estados Unidos por dos temas fundamentales, como la seguridad y el comercio, es necesario el apoyo y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, aseguró que “a mí no me gusta que exista una confrontación entre ambos países, pero yo te diría que en las últimas dos semanas he visto un cambio de posición del gobierno mexicano y de la presidenta Claudia Sheinbaum; anteriormente, dejaba pasar todos los comentarios, las críticas y las descalificaciones. Hoy estoy viendo, lo estoy observando como legislador, como parte de un Poder independiente y autónomo”.

Señaló que la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum al exigir pruebas es muy digna. “Yo prefiero quedarme con el apoyo y el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en momentos difíciles de la relación bilateral y en los que Estados Unidos se encuentra en un proceso preelectoral para la renovación de sus Cámaras y de sus dirigentes, y México forma parte de esta estrategia perversa de golpeteo y de despropósitos”.

Aclaró: “Nosotros no defendemos criminales. Si el ‘Mayo’ tiene que pagar sus delitos, que los pague. Si al ‘Mayo’ tienen que condenarlo en el extranjero con cadena perpetua, que lo hagan. Si lo van a sancionar o castigar con la pena máxima en Estados Unidos, que lo hagan. Nosotros no defendemos narcotraficantes, defendemos el Estado de derecho”.

Consideró que el problema de muchos mexicanos es desconocer la historia, negar la historia y no revivir esos antecedentes en los que fuimos humillados, y que Estados Unidos tiene intereses que no son los nacionales.

Ricardo Monreal indicó que el venir de Estados Unidos un ejército de élite para llevarse a un delincuente “eso no es la solución. Para mí no es un clásico, no es mi héroe de Estados Unidos. Para mí, héroes son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata. Esos son mis héroes. Yo no creo que la solución sea que venga el Tío Sam y ponga orden; yo no creo en eso”.

“Yo creo en lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, con el combate al crimen, en detenciones, en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos; no tiene precedentes. Es increíble lo que ha hecho. Si no reconocemos eso, es muy complicado”.

Por ello, agregó, “yo no creo en la injerencia, no creo en la invasión de los norteamericanos a México. No creo que ellos nos vayan a solucionar los problemas ni vayan a poner seguridad y estabilidad en el país si no lo hacemos nosotros. No podemos permitir que se nos convierta en colonia de ellos bajo sus intereses”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que lo que él defiende es la política de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la inseguridad pública. Ha realizado impresionantes operativos y ha tenido también resultados positivos en el combate al crimen organizado. La impunidad no es para ella una alternativa y lo está demostrando incluso hasta con sus amigos más íntimos. Está actuando de manera muy firme contra la delincuencia y contra el crimen.

En cuanto al tema del espionaje, expuso que es una práctica ilegal de gobiernos autoritarios. “Yo creo que tenemos que proscribir el espionaje”.

Apuntó que este tema es más de fondo porque, incluso para efectos jurisdiccionales, en un tribunal o en la Corte, una grabación obtenida de esta manera no constituye prueba plena; es decir, los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte no toman en cuenta este tipo de testimonios, pruebas o grabaciones que se obtienen de manera ilegal. Es razonable porque así lo hace el Alto Tribunal de Justicia.

“Yo aspiro a una sociedad donde no haya espionaje. Aspiro a una sociedad construida por leyes. Aspiro a una sociedad donde no tenga que existir este tipo de prácticas ilegales para conocer la verdad jurídica. Aspiro a una sociedad donde todos respetemos la ley. Aspiro a una sociedad con justicia”, enfatizó.

Subrayó que nadie puede estar en favor del espionaje; es una práctica ilegal de gobiernos autoritarios. Anteriormente era el gobierno el que espiaba a los políticos opositores. “Yo he sido espiado y, obviamente, no estoy de acuerdo, porque la privacidad es un derecho fundamental en muchos países del mundo”.

Al ser cuestionado respecto a la grabación dada a conocer de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el diputado Ricardo Monreal dijo: “No elimino la importancia de su testimonio, que además ella, en una actitud para mí digna de valor, manifestó: ‘Sí es cierto. Es una grabación que ocurrió’; o sea, ella ya convalidó lo que de manera ilegal se obtuvo. Pudo haber dicho: ‘No fue así. Está alterada por inteligencia artificial’, aunque con el tiempo se daría la razón a quien la tiene”.

Añadió que el contenido de la conversación, de acuerdo con Omar García Harfuch y la presidenta de la República, son testimonios que no alteran la seguridad nacional ni alteran ningún tipo de estrategia que tenga el Gobierno Federal en materia de seguridad pública, porque las gobernadoras y los gobernadores no tienen acceso a esa información del Gabinete de Seguridad.

“Sin embargo, yo no lo minimizo; es delicado lo que dijo ella de presentar, de ofrecer información a cambio de que obtenga su visa. En todo caso, ella tiene que seguirlo aclarando”, precisó.