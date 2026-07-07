Ricardo Monreal presenta en la Cámara de Diputados su libro “La nueva legislación por el agua”

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó un libro dedicado a explicar los alcances de la nueva Ley General de Aguas, así como los principales desafíos que enfrenta México en materia hídrica, entre ellos el financiamiento para infraestructura, el uso racional del recurso y el combate al acaparamiento.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador explicó que la publicación no solo desarrolla el contenido de la legislación recientemente aprobada, sino que también plantea una reflexión sobre los retos que enfrenta el país para garantizar el acceso al agua como un derecho humano.

Monreal reconoció que especialistas estiman que México requiere inversiones de al menos 100 mil millones de pesos anuales para fortalecer la infraestructura hidráulica y asegurar el abasto del recurso. En ese sentido, adelantó que la mayoría legislativa buscará fortalecer el presupuesto destinado al sector durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El legislador sostuvo que la nueva legislación busca recuperar el sentido social del agua, fortalecer el control del Estado sobre su administración y evitar prácticas como el acaparamiento y la mercantilización del recurso. Añadió que estas acciones forman parte del nuevo marco normativo impulsado para ordenar las concesiones de agua en el país.

Al referirse al contenido del libro, Monreal señaló que uno de sus capítulos, titulado Los millonarios del agua, documenta información sobre el manejo de concesiones, aunque evitó incluir nombres de personas para no politizar el debate. Explicó que su intención fue elaborar una obra con carácter académico que contribuya a construir consensos en torno a un problema que calificó como uno de los más graves para México.

El coordinador parlamentario afirmó que la discusión sobre el agua debe abordarse desde una perspectiva técnica y de interés nacional, al considerar que se trata de un recurso indispensable cuyo desperdicio resulta irreversible. En ese contexto, señaló que la ley busca prevenir el uso irracional, recuperar concesiones sin utilizar y garantizar que el acceso al agua prevalezca sobre intereses particulares.

Monreal aseguró que, a seis meses de la entrada en vigor de la legislación, no se han registrado conflictos relevantes derivados de su aplicación y destacó que algunos concesionarios han devuelto voluntariamente permisos que permanecían sin uso, mientras que el Estado recuperará aquellos casos de acaparamiento previstos en la ley.

Finalmente, expresó su confianza en que el reglamento de la Ley General de Aguas será publicado en los próximos días y consideró que dicho documento permitirá aclarar diversas dudas surgidas durante la implementación de la reforma, manteniendo congruencia con el contenido de la legislación aprobada por el Congreso.