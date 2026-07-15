Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a presidente de Panamá

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió al Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en Palacio Nacional robustecer la agenda diplomática y comercial entre ambos países.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro, en la que estuvieron acompañados por la esposa del mandatario de Panamá, Maricel Cohen de Mulino.

Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal, los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; y la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano.

Por Panamá, los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez; de Comercio e Industria, Julio Armando Moltó Alain; de Desarrollo Agropecuario, Roberto

José Linares Tribaldos; y de Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clement; la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Kristelle Getzler Herrera; el asesor Presidencial, Marcos Caisutti y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez Montill