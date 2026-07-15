Riviera Management y Unicornio 115 formalizan una alianza en más de 150 condominios de Riviera Maya

La alianza integra la cadena de suministro de materiales y los servicios de mantenimiento de Unicornio 115 directamente en los procesos de gestión de Riviera Management, lo que permitirá reducir tiempos de respuesta ante incidencias, agilizar el abastecimiento de insumos para áreas comunes y trasladar los beneficios económicos directamente a los condominios gestionados.

La empresa atiende actualmente a más de 5,000 residentes y comités de vigilancia en el sureste del país, gestiona más de 150 edificios residenciales —verticales, horizontales y mixtos— y administra más de 120 millones de pesos en fondos comunitarios, con un equipo de más de 200 colaboradores. Su modelo de servicio abarca cuatro áreas: gestión financiera, mantenimiento de propiedades, programas de estilo de vida y gestión de riesgos, y acompaña el ciclo completo de cada desarrollo: desde la consultoría previa a la apertura hasta la operación cotidiana con propietarios y comités de vigilancia.

"Esta colaboración nos permitirá optimizar nuestra oferta de valor, mejorando tanto los procesos internos como la atención a los residentes y garantizando una gestión más eficiente y económica. Los condominios que administramos verán los beneficios directamente en su operación cotidiana y en sus costos", afirma Marco Rebuschi, director de Riviera Management y consejero de COPARMEX Riviera Maya.

El acuerdo llega en un momento de transformación operativa para Riviera Management. Desde principios de 2026, la compañía ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en sus procesos internos de administración, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las incidencias, optimizar la gestión financiera y ofrecer una respuesta más ágil a propietarios y residentes nacionales e internacionales. La alianza extiende esa lógica de eficiencia al plano físico: materiales, equipos y mantenimiento.

Una gestión operativa más eficiente no es solo una ventaja competitiva: es una forma directa de preservar el valor patrimonial de los propietarios. Un mantenimiento más ágil, con mejores proveedores y a menor costo, impacta directamente en la plusvalía de cada desarrollo y en la calidad de vida de quienes forman parte de esas comunidades