Monreal respalda llamado presidencial en pro de migrantes

En respuesta a la convocatoria presidencial de sumar esfuerzos en respaldo a los mexicanos que radican en Estados Unidos, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la bancada mayoritaria impulsará desde el Congreso “todas las acciones institucionales y legislativas que fortalezcan la protección de nuestros hermanos”.

Aseguró que su grupo parlamentario respalda las acciones diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México para exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos, al debido proceso y a la dignidad de nuestros compatriotas en el vecino país.

Detalló que “hoy atendemos con responsabilidad el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que las fuerzas políticas, independientemente de nuestras convicciones ideológicas y colores, expresemos, con una sola voz, su solidaridad con nuestros connacionales en Estados Unidos y fuera del país, y el firme rechazo a cualquier violación de sus derechos humanos”.

En un video mensaje que difundió en redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que la defensa de los mexicanos en el vecino país debe unir a todos los grupos parlamentarios y partidos.

Respaldamos el llamado de la presidenta para defender a las y los mexicanos en Estados Unidos, ningún compatriota está solo”.

Monreal argumentó que en esa causa no pueden caber divisiones partidistas ni ideológicas, ni cálculos políticos.

Agregó que "la dignidad, la integridad y la vida de nuestros connacionales deben ser protegidas en todo momento, con independencia de su condición migratoria”, definió el jefe de los morenistas en San Lázaro".

Añadió que "la defensa de nuestros connacionales constituye un deber constitucional, ético y moral que nos exige actuar con unidad, responsabilidad y altura de miras”.

Monreal se dice en contra de gravar herencias

Cuestionado sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres, de gravar las herencias, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que no se tiene en puerta ninguna intención de legislar en esa materia.

En conferencia de prensa expuso: “No tenemos iniciativas al respecto, nadie ha presentado iniciativas para gravar las herencias y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados y los congresos locales y, hasta ahora, no tenemos ninguna intención”.

El líder de la mayoría en San Lázaro planteó: “De manera personal, yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa o una ley. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”.