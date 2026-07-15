Gabinete de Seguridad colabora en las investigaciones por la agresión a regidora de Tecate 

En cumplimiento a diversas órdenes judiciales, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), con apoyo de la Fiscalía y de la Policía de Veracruz, detuvieron a 11 integrantes de la corporación de seguridad estatal, entre las acciones relevantes del martes 14 del presente mes.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México destacó este operativo entre las acciones realizadas en la víspera, consistentes en detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en la Ciudad y Estado de México; Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

En la alcaldía Tláhuac, de la capital del país, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres hombres por su presunta vinculación en delitos contra la salud.

El padre de María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, Baja California, confirmó que la funcionaria se encuentra fuera de peligro. Captura de video

Al momento de su captura, los indiciados tenían en su poder 97 dosis de mariguana, 32 de cristal, un vehículo, tres equipos telefónicos y dinero en efectivo.

Durante un operativo encabezado por la FGR, la SSPC y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se ejecutaron cinco órdenes de cateo en Huehuetoca, Estado de México, con un saldo de 8 mil litros de hidrocarburo recuperados.

En Benito Juárez, Quintana Roo, elementos de Marina, del Ejército Mexicano, de la SSPC y de la Policía Estatal detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera, quien cuenta con orden de extradición emitida por la Organización Internacional de Policía (Interpol), por los delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

La regidora asesinada Foto: ABC Noticias

En las inmediaciones de los poblados La Ilama, Agua Caliente de Alayá y El Sabino, en Cosalá, Sinaloa, personal del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso, en donde aseguraron 2 mil 250 litros y 10 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina, valuados en 43 millones de pesos, como afectación al crimen organizado.