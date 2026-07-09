Monreal se dice en contra de gravar herencias

Cuestionado sobre la propuesta de la ministra Lenia Batres, de gravar las herencias, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que no se tiene en puerta ninguna intención de legislar en esa materia.

En conferencia de prensa expuso: “No tenemos iniciativas al respecto, nadie ha presentado iniciativas para gravar las herencias y los únicos que tienen capacidad legislativa para presentar iniciativas son la presidenta de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, los senadores y diputados y los congresos locales y, hasta ahora, no tenemos ninguna intención”.

El líder de la mayoría en San Lázaro planteó: “De manera personal, yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa o una ley. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”.

Sheinbaum descarta impulsar impuesto a herencias

Por Fernando Dávila

Este jueves 9 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le entró a la polémica sobre una propuesta que surgió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a establecer un impuesto a las herencias y legados.

Desde Palacio Nacional, la mandataria rechazó que su gobierno impulse una reforma para gravar las herencias en México y dejó claro que no abrirá un debate legislativo sobre ese tema durante su administración.

En este contexto, la jefa de Estado refirió que aunque este tipo de gravámenes existen en numerosos países, no forman parte de la agenda del gobierno federal, por lo que descartó tajantemente dicha posibilidad.

Detalló que en su caso no está de acuerdo: “es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión; en nuestro caso no creemos que deban gravarse las herencias. Se gravan prácticamente en muchos países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos".

Por último, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aprovechó la tribuna para también descartar que su administración contemple la creación de nuevos impuestos durante el sexenio.

¿Qué dijo la ministra Batres sobre las herencias?

La postura de Lenia Batres surgió durante la discusión de un asunto relacionado con el tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de Afore que reciben los beneficiarios tras el fallecimiento de un trabajador.

En ese contexto, la ministra se pronunció a favor de establecer un impuesto a las herencias y legados, pues sostuvo que el verdadero problema no es que esos recursos estén exentos, sino que en México este tipo de temas no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR), al considerar que estos ingresos contribuyen a ampliar las desigualdades patrimoniales.

Sin embargo, la mayoría del Pleno de la SCJN se pronunció en sentido contrario y consideró que los recursos heredados de las cuentas de retiro no deben tratarse como ingresos gravables, por lo que el asunto quedó pendiente de una resolución definitiva mediante un nuevo proyecto.