Reportan desaparición de 10 mineros en Sinaloa

Un grupo de mineros habrían sido privados de la libertad en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa. Hasta el momento cuatro de ellos tienen ficha de búsqueda en los estados de Sinaloa y Chihuahua.

Las fotografías se comenzaron a difundir a través de grupos de minería, asegurando ser trabajadores la empresa de origen canadiense Vizsla Silver Corp, dedicada a la extracción de minerales en la zona serrana de este municipio.

De acuerdo con la publicación, serían al menos diez trabajadores con los que no han logrado hacer contacto, desde el viernes 23 de enero. Aparentemente, un grupo armado ingreso a su campamento, denominado La Clementina, y se los llevó por la fuerza.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió fichas de localización para: Saul Alberto Ochoa Pérez, de 29 años de edad, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, y Pablo Osorio Sánchez, de 26. Mientras, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, emitió una ficha de búsqueda por Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años de edad, por ser originario de esta entidad.

En las publicaciones de redes sociales se compartieron las fotografías de más personas, pero sus familiares no han acudido a presentar las denuncias de manera oficial.

Las fichas se han estado publicando en los últimos días, pero fue este miércoles cuando se dio a conocer que eran mineros, todos desaparecidos en el municipio serrano de Concordia.

Sin embargo, ninguna autoridades se ha pronunciado al respecto, y se desconoce si existe algún operativo especial para ayudar a localizarlos.

Piden actuación pronta

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó preocupación por el grupo de mineros desaparecidos y pidió a autoridades que realicen las acciones necesarias para localizarlos.

De manera respetuosa, nos hemos acercado a las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa para solicitar su pronta intervención, a efecto de que las instancias competentes realicen las acciones necesarias que permitan su regreso con bien”, escribieron en una publicación en redes sociales.

Viszla Silver suspende operaciones

En un comunicado, la empresa minera reportó la desaparición de los diez empleados y añadió que se notificó a las autoridades locales para la investigación del caso.

La prioridad inmediata de la Compañía es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas", indicó la compañía.

Añadió que tras el incidente se han suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores, como medida de protección para sus trabajadores.

RLO