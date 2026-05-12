1970, 1986 y 2026; después de 40 años, nuevamente somos sede mundialista

Por Karla Paola

A un mes del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026 dará inicio uno de los eventos más esperados por la afición futbolera: la Copa Mundial de la FIFA, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante los más de 90 años de historia de este torneo, México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Pero ¿por qué México es el único país con tres sedes? ¿Será su infraestructura, su afición o la riqueza cultural del país?

El Mundial que innovó

La primera edición mundialista se celebró en 1930, en Uruguay, con motivo del centenario de su primera Constitución y su bicampeonato olímpico. Sin embargo, la Copa del Mundo que realmente fue un parteaguas y revolucionó las siguientes ediciones fue México 70. Por primera vez, después de cuatro décadas, el torneo se disputó fuera de Sudamérica y Europa.

El uniforme utilizado en el Mundial de 1930, en tono guinda, sirve como referencia histórica para el jersey del centenario del Tricolor que Adidas prepara rumbo a 2027. footyheadlines.com

El Estadio Azteca, con menos de 10 años de existencia, llegó a los hogares a todo color de aquellos pocos afortunados que contaban con un televisor de estas características. El balón Telstar, de Adidas, que posteriormente se convirtió en un símbolo del futbol con su diseño de hexágonos blancos y negros, recibió ese nombre en honor al satélite de comunicaciones que permitió transmitir el evento a color.

Se estrenaron las tarjetas de amonestación, una herramienta arbitral que pareciera haber existido siempre. Las sustituciones también formaron parte de las innovaciones que trajo este Mundial.

Además, este torneo guarda uno de los datos favoritos de los coleccionistas: el debut del álbum de Panini. Actualmente ya se anunció que el contrato de la FIFA con Panini terminará en 2031, por lo que la última vez que esta empresa elaborará el álbum oficial del torneo será en 2030.

Jugadores de México convocados al Mundial de 1970. BFG

También fue la edición en la que Brasil obtuvo de manera definitiva el Trofeo Jules Rimet tras conquistar su tercer campeonato mundial. En ese equipo, Pelé consolidó aún más su lugar como una de las grandes figuras de la historia del futbol.

1985-1986: años de tragedia y euforia

México 86 fue el Mundial que vio a Diego Armando Maradona levantar la Copa del Mundo en el Estadio Azteca y firmar actuaciones memorables, entre ellas la célebre y polémica “mano de Dios”.

Este Mundial estuvo marcado por la sombra del sismo del 19 de septiembre de 1985, que dejó miles de fallecidos y personas sin hogar. La decisión de mantener el torneo generó inconformidad entre algunos sectores de la población.

El campeonato se llevó a cabo principalmente en la Ciudad de México, en los estadios Azteca y Olímpico Universitario, aunque también se disputaron partidos en el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Puebla y Guanajuato.

Diego Armando Maradona guió a Argentina al título del Mundial de México 1986. Mexsport

Asimismo, fue la última vez que la Selección Mexicana disputó el llamado “quinto partido”, con Hugo Sánchez como su principal figura.

Antes de ese encuentro, uno de los momentos más recordados fue el gol de Manuel Negrete en los octavos de final ante Bulgaria. La jugada fue construida por Luis Flores, Javier “El Vasco” Aguirre y el propio Negrete. Flores envió un pase desde fuera del círculo central; Negrete controló y se apoyó en Aguirre, quien devolvió el balón con un toque elevado para que Negrete rematara de tijera. Para muchos, es el mejor gol de México en los mundiales.

La expectativa por México 2026

El Estadio Azteca ha visto a dos de las mayores leyendas del futbol levantar el trofeo más importante del deporte: Pelé y Maradona.

Sin embargo, la final de 2026 no se disputará en el ahora Estadio Banorte, sino en el MetLife Stadium, en Nueva York. En ese recinto se celebraron el Super Bowl XLVIII y la final de la Copa América Centenario 2016.

La afición mexicana está preparada para vivir nuevamente, o por primera vez, un Mundial en nuestro país. Miles de familias y amigos se reunirán para seguir el partido inaugural y el ambiente que se vivirá en las calles. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspender actividades el jueves 11 de junio en las 16 alcaldías, con el fin de facilitar la movilidad en la capital.

¿Qué nuevos momentos icónicos dejará este Mundial? Con mucha seguridad, el torneo marcará su propia huella en la historia de México del siglo XXI.