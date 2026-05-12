Despliegan a más de mil efectivos tras ola de violencia en Chilapa

Con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes de las comunidades de Chilapa, integrantes de las fuerzas de seguridad federales y estatales llevaron a más de mil sus efectivos para terminar con la violencia que se presento en los últimos días.

El Ejército Mexicano aportó 690 militares y 80 vehículos; la Guardia Nacional, 400 efectivos y 50 vehículos, mientras que la Policía del estado llevó a 200 de sus agentes y 34 vehículos, además de cinco aeronaves y dos ambulancias.

El Ejército Mexicano desplegó a 690 militares y 80 vehículos. Especial

Por su parte, el Gobierno del estado informó que entregó a las personas desplazadas insumos de primera necesidad , cobertores y generadores de energía eléctrica, ademas de que la CFE está restableciendo el suministro de energía eléctrica en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacan.

Las autoridades de seguridad pública afirmaron que mantendrán presencia y atención a las comunidades del corredor de la carretera de Chilapa, para restablecer la seguridad en la zona.

AUTORIDADES SE REÚNEN CON AFECTADOS

Este martes, representantes del Gobierno de Guerrero participaron en dos asambleas comunitarias con pobladores de Alcozacán y Coatzingo. Participaron el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna.

En asambleas comunitarias, funcionarios estatales aseguraron que no existen compromisos con grupos fuera de la ley. Especial

Autoridades garantizaron que el despliegue de seguridad busca proteger la vida y el abasto de las familias. Especial

"Venimos a ayudarles, venimos a generar condiciones de estabilidad. Hablamos con los comisarios, porque ellos son la autoridad de los pueblos. Vamos a estar aquí, vamos a generar las condiciones de estabilidad, como lo decía su comisario. También nosotros queremos que ustedes vayan y vengan a traer sus insumos, que hagan su vida normal y que no corran peligro", afirmó el funcionario estatal.

El funcionario estatal reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad, proteger la vida de las familias y fortalecer la gobernabilidad mediante el diálogo y la coordinación institucional.

Francisco Rodríguez señalo que el gobierno no tiene ni tendrá ningún compromiso, ningún acuerdo con quién esté fuera de la ley. "No tenemos diálogos con la gente que anda haciendo el mal. Nosotros tenemos diálogos públicos con las autoridades y nuestro compromiso, es con ustedes, es con el pueblo, es con la población", afirmó Rodríguez Cisneros.

El subsecretario subrayó que el Gobierno del estado mantiene presencia permanente de fuerzas de seguridad en la región Montaña baja y trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México para consolidar una paz duradera en el corredor comunitario.