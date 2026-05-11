Selección Mexicana presenta su nuevo jersey negro para el Mundial 2026: ¡Elegancia pura!

A escasas semanas de que ruede el balón en la máxima justa deportiva del planeta, la Selección Mexicana sacudió las redes sociales al presentar de forma oficial su tercera camiseta para el Mundial 2026. Esta nueva indumentaria llegó para completar la colección de gala que el conjunto nacional vestirá durante el torneo, apostando por una estética que combina la modernidad urbana con las raíces más profundas de la cultura nacional.

Roberto Alvarado con el tercer jersey de México. Foto: Cortesía de Adidas

Bajo la narrativa visual denominada The Mexican Wa(y)ve, el diseño no solo buscó una apariencia atractiva, sino que intentó capturar el orgullo colectivo y la energía de la afición. El jersey destaca de inmediato por un tono negro profundo, el cual sirve como lienzo para un patrón tonal con las letras “MX” que recorre toda la prenda, brindando una textura elegante y vanguardista que rompe con lo tradicional.

EL CONCEPTO DETRÁS DE LA PIEL NEGRA DEL TRI

La marca alemana Adidas puso especial atención en los detalles técnicos y simbólicos de esta pieza. El tercer uniforme incorporó un cuello tipo “V” que aporta un aire clásico, mientras que en las mangas y hombros lucieron las emblemáticas tres franjas en los colores verde, blanco y rojo, emulando la bandera nacional. Además, la frase “Somos México” se ubicó estratégicamente en la prenda como un recordatorio de unidad, un elemento que también compartieron los uniformes de local y visitante.

Gilberto Mora con la tercera camiseta de México. Foto: Cortesía de Adidas

A diferencia de las versiones anteriores, este kit de juego destacó por su versatilidad. El escudo de la Selección Mexicana se presentó en una variante monocromática que resaltó sobre el fondo oscuro, logrando un equilibrio visual que los coleccionistas agradecieron de inmediato. Los materiales de alta tecnología permitieron que la prenda no solo sea una pieza de moda, sino una herramienta de alto rendimiento para los jugadores en el campo de juego.

ARTE POBLANO Y EXCLUSIVIDAD EN LA EDICIÓN LIMITADA

Uno de los puntos que generó mayor conversación fue la inclusión de una línea especial en colaboración con la marca social Someone Somewhere. Esta alianza permitió que mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla, intervinieran piezas artísticas de la colección. El resultado fue el Artisan JSY, una versión ultra limitada del jersey con cuello tipo polo y bordados hechos a mano que elevaron la indumentaria a la categoría de pieza de colección.

Esta iniciativa buscó honrar la memoria y el trabajo manual de las comunidades indígenas, llevando el talento mexicano a los ojos del mundo entero durante el Mundial 2026. Con esta propuesta, la Selección Mexicana y Adidas entregaron una identidad visual que trascendió la cancha de futbol, convirtiéndose en un estandarte de identidad y estilo para los millones de fanáticos que apoyarán al equipo desde las gradas y en las calles del país.