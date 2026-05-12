Olegario Vázquez Aldir, Presidente de Grupo Vazol, rinde homenaje a enfermeras en su día 

En el marco del Día Internacional de la Enfermera, el Licenciado Olegario Vázquez Aldir, Presidente de Grupo Vazol, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento y reconocimiento a los profesionales de la salud. La publicación se centró en destacar la dedicación y el compromiso inquebrantable de este gremio.

El mensaje fue compartido a través de su cuenta de X, donde el empresario mexicano resaltó la trascendencia de la función que desempeñan estos trabajadores en el sistema de salud.

Olegario Vázquez Aldir, conocido por su liderazgo en el sector empresarial que abarca diversas áreas, incluyendo la salud, manifestó su profundo respeto por la entrega diaria de miles de profesionales.