México mantiene grado de inversión pese a ajuste en perspectiva de S&P

La calificadora S&P Global Ratings mantuvo la calificación soberana de México en “BBB”, con lo que el país conserva el grado de inversión y ratifica la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y financieros, aunque ajustó la perspectiva a negativa.

De acuerdo con autoridades hacendarias, el principal reto económico para México será continuar con la reducción del déficit fiscal, luego del esfuerzo extraordinario de inversión pública y conclusión de proyectos estratégicos realizados en los últimos años.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la prioridad del gobierno federal es mantener una ruta clara y responsable de consolidación fiscal, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera del país.

Según el análisis de S&P, la perspectiva negativa responde a un escenario considerado conservador por parte de la calificadora, que prevé un crecimiento económico de apenas 1 por ciento para 2026, además de mayores presiones fiscales vinculadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En respuesta a este panorama, el gobierno federal impulsa un Plan de Inversión en Infraestructura por 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030, enfocado en sectores estratégicos como energía, trenes, carreteras, puertos, salud y agua, con el propósito de fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleo.

Hacienda estimó que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto en 2026 y disminuirán a 3.5 por ciento en 2027, con expectativa de mejora conforme avancen los resultados del denominado Plan México.

Las autoridades financieras destacaron que mantener el grado de inversión representa una señal de confianza para los mercados internacionales y permite preservar condiciones favorables para la inversión y el financiamiento del país.