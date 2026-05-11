Manuel Negrete explica por qué Hugo Sánchez no brilló igual en México 1986

Mientras el Mundial 2026 se acerca, varios aún recuerdan con nostalgia la Copa del Mundo de 1986 donde México realizó una de sus mejores actuaciones, pero también donde algunos consideran que la figura de Hugo Sánchez, quien ya se estaba consolidando en el futbol español, no pesó lo suficiente.

En la antesala de la próxima justa mundialista, Manuel Negrete, legendario exjugador de los Pumas, participó en el programa "Bitácora 86" de FOX Sports México, donde desmenuzó por qué el éxito del "Pentapichichi" en Europa no siempre encontró el mismo eco en el combinado nacional como muchos hubieran esperado.

Negrete fue contundente al explicar que el delantero disfrutaba de un ecosistema privilegiado en España que era imposible de replicar en el selectivo nacional, señalando que la calidad de los compañeros que tenía Sánchez en el Real Madrid era diferente a la del representativo mexicano.

“Es como Hugo cuando jugó con el Real Madrid. Tenías jugadores como Butragueño o Michel y Hugo era letal, pero no tenía las mismas condiciones con nosotros en la Selección. O sea, no éramos ni Michel ni Butragueño y nosotros jugábamos a nuestro estilo, a nuestras capacidades”, dijo Negrete.

La adaptación: El gran reto de una leyenda

Para Negrete, la clave del éxito en una Selección Mexicana reside en la cohesión del grupo y no en esperar milagros de una sola figura. Recordó que, a pesar de la jerarquía de Hugo, la realidad de encarar un Mundial distaba mucho de las jornadas habituales en España.

“No éramos el Real Madrid, porque además no teníamos los extranjeros, éramos los mexicanos que estábamos en buen momento y él se tenía que adaptar a nosotros y no nosotros a él”, indicó Negrete.

Para el exjugador universitario, Sánchez vivía en una realidad diferente en Madrid que no podía replicar en México: “Él ya venía conformado con un equipo que jugó tantos años que ya se la sabían... y a lo mejor él quería lo mismo, pero no teníamos las condiciones, ni jugábamos contra los mismos, porque no es lo mismo jugar en el Real Madrid que jugar contra Alemania o Francia en un Mundial”.