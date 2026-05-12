Revelan que agentes de EU portaron armas dentro de la Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que, previo al operativo contra el narcotráfico realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, fueron vistos cuatro extranjeros, al parecer de la CIA, que convivieron con agentes ministeriales alrededor de instalaciones oficiales.

Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada sobre el caso, reveló avances en torno a la muerte del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y dos extranjeros durante un operativo en el municipio de Morelos.

Al leer un informe, la funcionaria confirmó que no fueron dos, sino cuatro los estadounidenses que se integraron al convoy policial desde el pasado 16 de abril.

Según la fiscal, la presencia de estos hombres fue gestionada bajo un esquema de absoluta secrecía que ha dejado puntos críticos para la administración estatal. Primero, porque los cuatro extranjeros estuvieron involucrados en todas las fases de ubicación y aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Además, a la fecha, el gobierno de los Estados Unidos no ha proporcionado los nombres de los dos agentes sobrevivientes del accidente donde murieron sus compañeros y el mando estatal.

Chávez señaló que durante la incursión en la sierra, los extranjeros vestían de civil y, aparentemente, no portaban armas en ese momento.

En contraste, se documentó que días antes del operativo, estos individuos permanecieron en las oficinas de la Fiscalía en la ciudad de Chihuahua portando armas largas.

También se corroboró que solo el fallecido comandante Oseguera Cervantes tenía conocimiento de estas acciones, ya que omitió informar tanto al Fiscal General como a la gobernadora Maru Campos.

Para desentrañar esta red de colaboración no oficial, la Fiscalía Especializada analiza seis mil horas de registros digitales de vigilancia y alista más de 50 declaraciones ministeriales.

El caso ha encendido las alarmas sobre la actuación de agencias de seguridad extranjeras en territorio chihuahuense bajo acuerdos informales o personales de mandos policiales.