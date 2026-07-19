México, líder mundial en especies venenosas

HERMOSILLO.— México es el país del Mundo con mayor número de especies animales venenosas, potencialmente mortales para el ser humano.

Artrópodos como los alacranes, la araña violinista, viuda negra (o capulina), cien pies —mil pies— y víboras como la serpiente de cascabel o la coralillo, han mutado para adaptarse a todos los hábitats naturales y urbanos, proliferando y manteniendo presencia en todo el territorio nacional e incluso logrando entrar a los hogares.

El profesor e investigador Alf Meling López, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, tiene especialidad en animales venenosos y aseguró que el clima en el país ayuda a incrementar las poblaciones.

El profesor e investigador Alf Meling López, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, tiene especialidad en animales venenosos y aseguró que el clima en el país ayuda a incrementar las poblaciones. Daniel Sánchez Dórame

En México tenemos dos regiones, el clima desértico del centro hacia el norte y el tropical del centro hacia abajo, cada uno con sus particularidades, ritmos de crecimiento y reproducción de las especies, pero en estos meses con las temperaturas altas y las lluvias, los animales ponzoñosos salen a comer, a reproducirse, eclosionan los huevos y aumenta considerablemente las poblaciones”, dijo en entrevista con Excélsior.

El especialista advirtió que en los entornos domésticos, el alacrán y las arañas violinista y viuda negra, están prácticamente presentes en todos los hogares del país.

Mientras que las serpientes habitan en zonas rurales, áreas conurbadas o montañosas, pero comúnmente llegan a parques, mercados y hasta planteles educativos.

En México hay alrededor de 300 especies de alacranes registradas; 40 especies descritas de araña violinista, de las cuales 38 son nativas; cuatro especies de viuda negra o capulina; 49 especies de víboras de cascabel y 17 especies de coralillos.

Investigadores han descubierto que moléculas del veneno de alacrán pueden destruir bacterias graves y se han desarrollado sueros polivalentes para tratar múltiples picaduras a la vez. IA

A nivel nacional, la principal causa de muerte por animales es el envenenamiento por picaduras de alacrán y mordeduras de serpientes, el especialista Alf Meling advirtió que muchos de los ataques se deben a errores en su manipulación, ya sea que al encontrarlos se quiere capturarlos para sacarlos del hogar o ser picado al momento de intentar atraparlo porque atacó a un familiar, por lo que es importante, que si no conocemos la técnica o tenemos alguna herramienta de seguridad, mejor no manipulemos a ninguna especie.

Para prevenir recomendó tener un catálogo de las especies que tienen prevalencia en cada región y que en las clínicas u hospitales tengan imágenes del tipo de herida que provoca cada especie, para que en el caso de mordedura o picadura, saber qué fue y cómo tratarlo.

El profesor dijo que en cuanto un animal pica y duele mucho o es una de estas especies, la persona debe acudir inmediatamente a buscar atención médica, sin auto recetarse.

Además, alertó que los cuadros clínicos suelen agravarse cuando la persona afectada es menor de edad, adulto mayor, tiene algún padecimiento o es susceptible al veneno.

Con las especies venenosas no todo son malas noticias, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han creado sueros para salvar vidas, antídotos polivalentes que son medicamento para tratar la mordedura o picadura de varios animales venenosos a la vez, lo que ha facilitado el tratamiento de las picaduras o mordeduras.

Reproducir Autoridades y fabricantes emitieron una advertencia a los dueños de mascotas tras el retiro del mercado de un alimento para perros vendido por internet.

En la propia UNAM, un equipo del Instituto de Biotecnología descubrió que ciertas moléculas del veneno de alacrán destruyen bacterias.

Por ejemplo, una molécula azul combate la tuberculosis. Otra molécula roja elimina bacterias de infecciones graves.

De acuerdo con el Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el último año, han incrementado las picaduras y mordeduras en México: en 2025 había un acumulado de 3 mil 317 mordeduras de araña y en 2026, suman 4 mil 574.

Picaduras de artrópodos: de 8 mil 82 en 2025 a 10 mil 728 en 2026; mordedura por serpiente: 953 el año pasado a 1 mil 396 hasta la semana epidemiológica número 26.

En México cada año se registran más de 350 mil casos de intoxicación por mordedura o picadura de alguna de estas especies.

El profesor Alf Meling destacó la importancia de la investigación, la atención oportuna y el conocimiento del tipo de veneno, como las claves para salvar vidas y reducir las secuelas que dejan los ataques de animales venenosos.