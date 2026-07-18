Capturan a sujeto que transportaba 10 vaquillas ‘ilegales’ en Durango

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre que transportaba de manera ilegal 10 bovinos hembras en Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con los uniformados, el sujeto pretendía introducir las vaquillas al estado de Coahuila, sin la documentación correspondiente.

Los uniformados efectuaban recorridos de prevención y vigilancia dentro de las acciones del Operativo Dragón, al circular por el tramo carretero que conecta al ejido Pastor Rouaix y el Ejido El Vergel, del municipio lagunero, se percataron de un camión marca International color azul y redilas blancas, con placas de circulación ER7582D del estado de Coahuila.

Foto: SSP Durango

Cuando el conductor observó la presencia policial aceleró y trató de evadirlos, lo que se hizo sospechoso, procediendo a seguirlo y pedirle que se detuviera a través de los códigos audibles.

Una vez que detuvo su marcha, el conductor fue interrogado y se identificó como José Luis “M” de 26 años de edad.

De inmediato los agentes hicieron una inspección al camión el cual transportaba 10 bovinos hembras, de los cuales siete portaban su arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), tres de los bovinos no contaban con dicho arete, además le solicitaron los documentos que autorizaban la transportación de dichos animales, así como la acreditación de propiedad de los mismos; sin embargo, no contaba con la papelería oficial.

Se procedió a su detención y puesta a disposición del ministerio público por la responsabilidad que le resulte.