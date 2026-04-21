México y España pactan mayor movilidad universitaria, dobles titulaciones e investigación conjunta

Rectoras y rectores de universidades de México y España acordaron una nueva ruta de cooperación académica centrada en movilidad estudiantil, dobles titulaciones, investigación científica e innovación, durante la Segunda Cumbre de Rectoras y Rectores México–España, celebrada en la Universidad Jaume I, en Castellón.

El encuentro fue organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y reunió a más de un centenar de rectoras y rectores, consolidando el diálogo bilateral en materia educativa.

Bajo el lema “Universidades para un futuro compartido: innovación, sostenibilidad y cooperación académica”, las instituciones delinearon una agenda estratégica para fortalecer los lazos culturales, científicos y educativos a mediano y largo plazo.

Ejes centrales: Movilidad académica y dobles titulaciones

Con el objetivo de consolidar un espacio universitario iberoamericano compartido, los rectores acordaron simplificar los mecanismos de reconocimiento académico e impulsar trayectorias formativas más integradas. Destacan las siguientes acciones:

Modelos flexibles de movilidad

Implementación de intercambios presenciales, virtuales e intersectoriales para estudiantes y docentes.

Titulaciones conjuntas

Fomento de dobles titulaciones y cotutelas de doctorado entre instituciones de ambos países.

Redes de investigación

Creación de redes internacionales para fortalecer el trabajo colaborativo en áreas académicas clave.

Innovación científica y la creación de las Cátedras Binacionales

En materia de ciencia y tecnología, las universidades propusieron estrechar su relación con los centros de investigación y el sector productivo. El objetivo es acelerar los ecosistemas de innovación y la transferencia tecnológica para resolver desafíos globales.

Uno de los anuncios más relevantes de la cumbre fue el impulso a las Cátedras Binacionales México–España. Estas fungirán como plataformas permanentes diseñadas para:

Desarrollar proyectos conjuntos de investigación de alto nivel.

Ofrecer formación especializada.

Facilitar la transferencia de conocimiento en áreas estratégicas.

Los asistentes recalcaron que estas cátedras estarán orientadas a resultados medibles, buscando generar un verdadero impacto académico, económico y social.

Hacia un futuro compartido: Próxima sede en México 2028

Durante la clausura del evento, Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, destacó la misión social de la educación superior:

“Las universidades deben ser instancias formadoras de ciudadanía plena, sostenidas en valores democráticos y solidarios, que contribuyan activamente a la construcción de un futuro más sostenible, incluyente e innovador”.

González Placencia añadió que la alianza educativa entre México y España tiene un enorme potencial estratégico gracias al fuerte peso económico y la capacidad de desarrollo de ambas naciones.

La reunión en Castellón dio continuidad a los pactos establecidos en marzo de 2024 y confirmó que el próximo encuentro para evaluar los avances, la Tercera Cumbre de Rectores, se celebrará en México en el año 2028.

vjcm