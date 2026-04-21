AJEMEX lanza bebida con prebióticos en medio del auge por opciones saludables

Bajo el concepto de “Deja que todo fluya”, AJEMEX anunció el lanzamiento en México de HeyPOP, una bebida carbonatada con prebióticos que busca abrirse paso en un segmento emergente dentro de la industria refresquera.

En ese sentido, los refrescos con prebióticos son bebidas carbonatadas funcionales diseñadas para mejorar la salud intestinal, conteniendo fibra prebiótica que nutre las bacterias buenas del intestino.

De ahí que, la nueva propuesta de la multinacional latina que combina innovación, sabor y bienestar, y que está alineada con las preferencias de consumidores que priorizan productos con beneficios adicionales para la salud, surge en un contexto marcado por la creciente demanda de bebidas funcionales y opciones más saludables.

En este 2026, HeyPOP llega al mercado con dos sabores distintivos “Wild Berries” (frutos rojos) y “Citrus Fizz” (toronja-lychee), y estará disponible en presentación de lata, formato pensado para adaptarse a distintos momentos de consumo, desde acompañar alimentos hasta refrescarse o disfrutarla como parte de un snack.

El lanzamiento se produce en un momento en el que la industria global de alimentos y bebidas está reconfigurando su portafolio hacia productos funcionales; y en dicho escenario, los prebióticos se han convertido en ingredientes de creciente interés por su papel en la salud digestiva.

A diferencia de los probióticos —microorganismos vivos—, los prebióticos son compuestos no digeribles que sirven como alimento para las bacterias benéficas del intestino, favoreciendo el equilibrio de la microbiota intestinal.

Dicho enfoque ha impulsado el crecimiento del mercado de bebidas funcionales en diversos países; de hecho, según reportes como el de la firma de análisis Grand View Research, el interés por productos que combinan hidratación con beneficios para la salud —especialmente aquellos vinculados al bienestar digestivo— ha aumentado de forma significativa en los últimos años, impulsado por consumidores que buscan alternativas más equilibradas frente a las bebidas tradicionales.

En México, el segmento de bebidas carbonatadas con prebióticos aún es relativamente nuevo y se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.

Esto último significa que las marcas que ingresan al mercado lo hacen prácticamente en igualdad de condiciones, participando en la construcción de una categoría que apenas comienza a consolidarse dentro de la oferta de bebidas funcionales.

En ese escenario, HeyPOP apuesta por diferenciarse con una fórmula que no contiene azúcares añadidos, manteniendo al mismo tiempo el sabor y la experiencia refrescante característica de las bebidas gasificadas, lo cual se debe en gran medida a su contenido de saborizantes, colorantes y edulcorantes naturales.

Asimismo, a través de la combinación de prebióticos y sabores distintivos, AJEMEX busca ofrecer una alternativa que conecte con consumidores interesados en equilibrar disfrute y bienestar en su estilo de vida cotidiano.

De modo que, HeyPOP se sitúa como uno de los primeros referentes dentro del naciente segmento de refrescos con prebióticos en México, un mercado que promete expandirse a medida que evolucionen los hábitos de consumo hacia opciones más saludables.