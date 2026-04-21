Gobierno descarta riesgo para Mundial tras ataque en Teotihuacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la agresión en Teotihuacán represente un riesgo para el Mundial de Fútbol. Desde Palacio Nacional, aseguró que la seguridad de la justa deportiva está garantizada con los protocolos de operación, esto tras las alertas emitidas por países como Estados Unidos e Inglaterra.

Hay todas las garantías. Hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial. Ayer estuve con FIFA, estamos analizando con la Jefa de Gobierno y después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el Gobernador de Jalisco y de Nuevo León, todos los temas relacionados con los partidos", sostuvo.

La mandataria federal sostuvo que existe coordinación con las autoridades federales, estatales y la FIFA para garantizar la seguridad de los asistentes; además indicó que giró instrucción a las autoridades de seguridad para mayor presencia de la Guardia Nacional y arcos de seguridad en zonas arqueológicas y turísticas.

La Jefa del Ejecutivo indicó que giró instrucción a las autoridades de seguridad para mayor presencia de la Guardia Nacional y arcos de seguridad en zonas arqueológicas y turísticas. REUTERS

El episodio de ayer nos llama la atención para fortalecer la seguridad, particularmente en sitios arqueológicos", agregó “No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”.

En su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que los protocolos de seguridad para los partidos de fútbol que se realicen en el país ya están definidos y se mantienen en operación con vigilancia constante.

"Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada. Estos protocolos de seguridad ya están hechos, esa seguridad ya está reforzada y se mantiene constante vigilancia desde ahorita", señaló.

García Harfuch reiteró que el operativo para la Copa FIFA está bajo coordinación del General Román Villalvazo Barrios y se revisa diariamente con participación de fuerzas federales y policías estatales, principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

fdm