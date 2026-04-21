Evacuan a 110 personas de torre por incendio en un restaurante de Nuevo León

Un incendio en un restaurante ubicado en el primer nivel de una torre originó la evacuación de 110 personas en San Pedro Garza García, Nuevo León, la mañana de este martes.

Los hechos fueron reportados a las 07:26 horas cuando empleados de la Torre Avalanz se percataron de que salía humo de las instalaciones del negocio denominado Cenacolo-il Ristorante Italiano. El inmueble se ubica sobre la avenida Batallón de San Patricio en el sector Valle Oriente.

Presuntamente, el fuego se inició en el área de la cocina y cuando arribó personal de Protección Civil de Nuevo León, el incendio ya había sido controlado por personal de mantenimiento mediante el uso de extintores.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas. PCNL trabajó en el sitio con el apoyo de Bomberos Nuevo León. Cortesía

De acuerdo con la versión del personal, el siniestro comenzó en la cocina en el área en donde se ubica un estante con diversos insumos como aceites, alimentos y cartón.

El fuego avanzó hacia unas lámparas y una mesa de plástico que resultaron dañadas. El restaurante tiene conexión a través del sótano E1 con la Torre Avalanz por lo que de manera preventiva se procedió a la evacuación de la torre.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas. PCNL trabajó en el sitio con el apoyo de Bomberos Nuevo León que se encargaron de las labores de enfriamiento y ventilación por lo que tras descartar riesgos autorizaron el reingreso del personal al edificio delimitando el área afectada.

fdm