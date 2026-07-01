México envía otro avión con ayuda humanitaria a Venezuela; lleva 13.1 toneladas de medicamentos

Un avión de transporte pesado C-130 Hércules, de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), despegó este miércoles con insumos médicos y electrónicos, como parte de la ayuda humanitaria que México está enviando en apoyo a la población de Venezuela afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hasta la fecha se han enviado 13.1 toneladas de medicamentos, entre estas, 8.3 toneladas de Defensa, 4.8 toneladas del IMSS-Bienestar, así como 4 toneladas de equipo y material para actividades de salvamento y rescate, 8 plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilos de medicamentos de la Cruz Roja Mexicana (CRM).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que la ayuda enviada, en este cuarto vuelo, tiene el objetivo de apoyar en el restablecimiento de los servicios básicos y la atención médica a los damnificados.

Brigadistas inspeccionan las estructuras colapsadas para planificar el ingreso seguro y las labores de remoción de escombros. Reuters

La aeronave despegó a las 10:30 horas de la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela.

Se detalló que, entre los artículos que se transportaron se encuentra material de primeros auxilios de la CRM, destinados a la atención médica inmediata de heridos y población afectada que lo requiera.

La ayuda incluye cinco plantas generadoras de energía eléctrica para apoyar en el suministro de luz eléctrica en las áreas donde el servicio de suministro colapsó como consecuencia de los sismos de magnitud 7.1 y 7.5 ocurridos hace una semana.

Alistan quinto vuelo con ayuda a Venezuela

La Defensa anunció que, para la tarde de este miércoles, se tiene programado el envío de un quinto vuelo, también con una aeronave de transporte pesado de la FAM, con tres plantas generadoras de energía eléctrica, para hacer un total de ocho equipos.

La ayuda internacional se hace presente; brigadistas de diversos países, como Brasil, se suman a las labores de búsqueda en las zonas más afectadas. Reuters

También se enviarán otros insumos médicos y materiales para las labores de ayuda humanitaria, en apoyo a las labores que realiza el personal del agrupamiento “Yumare”, en las zonas afectadas por los sismos del país sudamericano.

Con este quinto vuelo, desde ocurridos los terremotos, la Defensa ha transportado 240 elementos del Ejército, entre ellos a 151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencia (BAE); y 60 médicos, camilleros y enfermeras del Servicio de Sanidad.

También se envió a ocho binomios canófilos del Ejército y 10 de la Guardia Nacional y 11 elementos de la FAM.