Colombiano se salva de ser linchado en Tlaxcala

Un hombre de origen colombiano se salvó de ser linchado por habitantes de Acuitlapilco, Tlaxcala, luego de que policías lo rescataron.

Las primeras versiones indican que aproximadamente un grupo de 15 personas lo sorprendieron en un predio propiedad privada.

Los vecinos aseguraron que el hombre andaba merodeando y observando los movimientos de la zona.

Por ello, el grupo de vecinos lo encaró y acorraló en el predio privado, lo amarraron y le dieron un escarmiento al hombre de origen colombiano.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades, quienes de inmediato llegaron y dialogaron con los vecinos, los convencieron de que entregaran al hombre, identificado como Marco Fidel “N”, de Medellín, Colombia.

Pobladores matan a joven por dichos de su pareja

Un joven de unos 25 años de edad, que fue golpeado brutalmente por pobladores de San Pablo del Monte, murió al interior de la Fiscalía de Tlaxcala.

El joven, identificado como César “N” y originario del estado de Puebla, tuvo una discusión con su pareja sentimental en la calle 3 de Mayo en el barrio de San Nicolás.

La mujer pidió ayuda, lo acusó de haberla agredido y de robarle algunas pertenencias días antes.

Ante los señalamientos, un grupo de pobladores lo sometieron y sin más pruebas, más que los dichos de la mujer, lo golpearon de manera brutal.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades, por lo que la policía municipal de San Pablo del Monte se trasladó al lugar, donde los pobladores entregaron al joven con múltiples golpes.

El joven fue trasladado a la Fiscalía del Estado, ya que en una supervisión que le realizó la policía municipal, indicó que le encontraron 10 sobres de la droga conocida como "cristal".

Una vez en las instalaciones de la Fiscalía, el joven comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento.

Los servicios médicos valoraron al joven, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.